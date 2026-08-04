Zelenskiy: Herson'da İHA ile Sivil Hedef Alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Herson'da bir sivili insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını belirterek, "Ruslar her gün Herson'da sıradan insanlara karşı bu tür saldırılar düzenliyorlar." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bugün Herson'da sokaktaki bir kişiye İHA ile saldırı düzenlediğini belirtti.

Hedef alınan kişinin sokakta sebze sattığını aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Bu adam, patlamada yaralandı. Ruslar, her gün Herson'da sıradan insanlara karşı bu tür saldırılar düzenliyor. Dünya bunu görmeli, Rusya'nın delirdiğini ve Rus ordusunun insanları öldürmekten ve işkence etmekten zevk aldığını gösteren her gerçeği görmelidir."

Rusya'nın savaşı sona erdirmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Finlandiya ve Kazakistan, Baltık ülkeleri ve Polonya, Güney Kafkasya ülkeleri, Romanya ve Moldova, herkes Rus savaşının sona ermesi için işbirliği yapmalıdır." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Herson'da bir sivile yapılan İHA saldırısına ait olduğu belirtilen görüntü de paylaştı.