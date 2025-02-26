Ukrayna Parlamentosu, Zelenskiy\'in yetkilerini uzattı

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NE OLMUŞTU?

Zelenskiy'nin yetkilerini kullanma süresinin "Ukrayna'nın yeni seçilen devlet başkanı göreve başlayana kadar" uzatılmasına ilişkin karar tasarısı dün düzenlenen ilk oylamadan geçememişti.

Zelenskiy 2019'dan bu yana Ukrayna Devlet Başkanı olarak görev yapıyor. Ülkesinde devam eden savaş nedeniyle devlet başkanı seçiminin yapılmasının imkansız olduğunu savunan Zelenskiy, bu nedenle 2024'te söz konusu seçimlerin yapılmadığını belirtiyor.