Zelenskiy: Rus ordusunda 155 Çinli savaşçı var - Son Dakika
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Zelenskiy: Rus ordusunda 155 Çinli savaşçı var

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Ukrayna Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunda 155 Çinlinin savaştığını ve Çin'in durumdan haberdar olduğunu açıkladı.

10.04.2025 12:38
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- Zelenskiy: "Rus ordusunda 155 Çinlinin savaştığına dair bilgimiz var"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunda 155 Çin vatandaşının savaştığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelere dair bilgi verdi. Zelenskiy, ABD'den Çin vatandaşlarının cephe hattına gönderilmesi konusunda Rusya ile görüşmesini beklediğini belirtti. Rusya'nın sosyal medya üzerinden Çinli vatandaşları işe aldığını söyleyen Zelenskiy, Çinli yetkililerin de bundan haberdar olduğunu aktardı. Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisinin Rus ordusunda savaşan Çinlilerin isimlerini, doğum tarihlerini ve görevlendirildikleri Rus askeri birliklerini içeren listeler hazırladığını vurguladı. Ukrayna'nın Rus ordusuna yeni katılanların Çin'den talimat alıp almadığını değerlendirdiğini söyleyen Zelenskiy, "Çin meselesi ciddi" dedi. Zelenskiy, "İsimleri ve pasaport bilgileri olan 155 kişi var. Ukrayna topraklarında Ukraynalılara karşı savaşan 155 Çin vatandaşı. Bilgi topluyoruz ve daha fazlasının, çok daha fazlasının olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın esir aldığı Çin vatandaşlarını esir durumdaki Ukraynalı askerlerle takas etmeye hazır olduğunu belirtti. Zelenskiy, binlerce Kuzey Kore askerinin Rusya'nın Kursk bölgesindeki çatışmalara gönderilmesinin ardından Çin vatandaşlarının cepheye konuşlandırılmasını Rusya'nın savaştaki "ikinci hatası" olarak nitelendirdi. Zelennskiy, "ABD, bugün Rusya'nın yaptığı eylemleri açıkça görüyor. Amerika'nın Rusya'ya karşı neden güçlü bir tepki göstermediğini anlamıyorum. Diplomasi veya açıklamalar açısından hiçbir şey yok" dedi.

Çin reddetti

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian ise yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin daha fazla Çinlinin cephede yer aldığı yönündeki açıklamasının "temelsiz" olduğunu ifade etti. Sözcü Lin, "Ukrayna, Çin'in Ukrayna krizine siyasi çözüm arayışındaki çabalarını ve yapıcı rolünü doğru bir şekilde değerlendirmelidir" dedi.

Lin, Çin hükümetinin vatandaşlarından her zaman silahlı çatışma bölgelerinden uzak durmalarını ve "özellikle herhangi bir tarafın askeri operasyonlarına katılmaktan kaçınmalarını" istediğini vurguladı.

Ukrayna lideri Zelenskiy, 8 Nisan'da Ukrayna'ya karşı Rus ordusunda savaşan 2 Çin vatandaşının esir alındığını duyurmuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy: Rus ordusunda 155 Çinli savaşçı var - Son Dakika

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