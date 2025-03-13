Zelenskiy: Rusya Ateşkese Yanıt Vermedi - Son Dakika
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Zelenskiy: Rusya Ateşkese Yanıt Vermedi

Ukrayna, ABD'nin 30 günlük acil ateşkes önerisini kabul etti, ancak Rusya'dan henüz yanıt yok.

13.03.2025 16:16
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sonlandırma yönünde ABD'nin önerdiği "30 günlük acil ateşkes" önerisine ilişkin henüz Rusya'dan haber alınmadığını ifade ederek Rusya'nın savaşı uzatmak istediğini belirtti.

Zelenskiy, sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'da iki gün önce ABD ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşen toplantıda alınan kararları değerlendirdi.

Cidde kentinde ABD heyeti ile görüşen Ukraynalı yetkilileri Kiev'de çalışma ofisinde kabul ettiği ifade eden Zelenskiy, Suudi Arabistan toplantısı hakkında ayrıntılı bilgiler aldığını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, söz konusu toplantı sonucu ABD'nin ülkesine yönelik savunma ve istihbarat desteğinin yeniden başlatıldığını dile getirerek "Ukrayna barışa doğru hızla ilerlemek konusunda kararlıdır. Güvenilir, kalıcı ve onurlu bir barış için tüm fırsatları yaratmak adına üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın öncelikle havada ve denizde ateşkes sağlanması önerdiğini ama ABD'nin genel olarak 30 günlük "acil" ateşkes önerisi sunduğunu hatırlatan Zelenskiy, söz konusu teklifi kabul ettiklerini söyledi.

Zelenskiy, Rusya'nın, ABD'nin sunduğu ateşkes önerisine henüz bir yanıt vermediğini belirterek "Maalesef bir günden fazla süredir dünya, yapılan önerilere ilişkin Rusya'dan anlamlı bir yanıt almadı. Bu da bir kez daha Rusya'nın savaşı sürdürmek istediğini ve barışın gelmesini mümkün olduğunca geciktirmeye çalışacağını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın güvenliği ve diğer konularla ilgili müttefikler ile çalışmaya devam edeceklerini aktaran Zelenskiy, "ABD'nin baskısının, Rusya'yı savaşı sona erdirmeye zorlamaya yeteceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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