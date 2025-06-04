Zelenskiy, Rusya'ya liderler düzeyinde toplantı çağrısında bulundu Açıklaması - Son Dakika
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Zelenskiy, Rusya'ya liderler düzeyinde toplantı çağrısında bulundu Açıklaması

04.06.2025 18:39
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'yı pazartesi gününden itibaren liderler düzeyinde görüşme yapmaya davet etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'yı pazartesi gününden itibaren liderler düzeyinde görüşme yapmaya davet etti.

Zelenskiy, başkent Kiev'de çalışma ofisinde düzenlediği basın toplantısında, yerel ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Konuşmasında İstanbul'da düzenlenen barış müzakerelerinde Rusya ile Ukrayna arasında en az 1000'e karşı 1000 esir takası konusunda anlaştıklarını anımsatan ve Rusya'nın bu hafta sonu için 500'e karşı 500 esirin takas etmesini teklif ettiğini aktaran Zelenskiy, "Bugün, heyetlerimiz değişim konusunda istişarelerde bulundu." dedi.

Türkiye'deki görüşmelerde ayrıca, karşılıklı olarak ölen askerlerin cesetlerinin değişimi konusunda anlaştıklarını kaydeden Zelenskiy, her iki tarafın bu yönde ciddi çalışma yapması gerektiğini belirtti.

Rus tarafının, Ukrayna'ya iade edilecek cesetlerin yaklaşık yüzde 20'sini belirleme çalışmasını tamamladığına dair bilgi aldıklarını ifade eden Zelenskiy, "Buna göre anlaştık, hepimiz doğru şekilde hazırlanalım ki net bir teşhis olsun." ifadesini kullandı.

"Rus tarafının hazırladığı memorandum bir ültimatomdur"

Zelenskiy, ateşkesin sağlanması yönünde Rusya'nın hazırladığı memoranduma değindi.

Söz konusu memorandumun Rus heyeti tarafından İstanbul'da Ukrayna tarafına iletildiğini hatırlatan Zelenskiy, belgede sadece Rusya'nın taleplerinin yer aldığını belirterek, "Bu nedenle buna bir memorandum denilemez, yani bu hala Rus tarafının bize olan bir ültimatomudur." diye konuştu.

Memoranduma göre, Rusya'nın Ukrayna'dan toprakları talep etmesi, tarafsızlık ilan etmesi ve NATO ile entegrasyonu sürecinden vazgeçmesi gibi maddelerin kendileri için kabul edilemez olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ne Ukrayna tarafı ne de başka biri bunu ciddiye almayacak çünkü bu bir ültimatomdur." görüşünü aktardı.

Zelenskiy, söz konusu memorandumdaki Rusya'nın taleplerinden sonra Ukrayna'da bir özel askeri şirketin kurulması yönünde karar verebileceklerini belirterek, "Artık ültimatomlardan sonra bunu düşüneceğim." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, daha önce ülkesinde bu tür bir şirketin faaliyet göstermediğini ifade etti.

"Rusya'ya ateşkes için pazartesiden itibaren görüşme çağrısında bulunuyoruz"

Ateşkesin sağlanması yönünde Rusya'ya daha önce de çağrıda bulunduklarını anımsatan Zelenskiy, bu konuda olumsuz cevaplar aldıklarını söyledi.

Ateşkesin sağlanması konusunda liderler düzeyinde bir görüşmede karar verilmesi gerektiğini savunan Zelenskiy, "Çünkü bir araya geleceğiz ve eğer bir anlayış yoksa, eğer bunu nasıl tamamlayacağımıza dair bir istek ve görüş yoksa, o zaman ateşkes aynı gün sona erecek." şeklinde konuştu.

Zelenskiy, Rusya'ya pazartesiden itibaren liderler arasında görüşme yapma çağrısında bulunarak, "Birincisi, hemen bir toplantı yapmaya hazırız. Rusların tercihine göre toplantı İstanbul, Vatikan veya İsviçre'de olabilir. Bunların hepsi mümkün. Pazartesiden itibaren herhangi bir gün toplantı öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve kendisini Türkiye'de ağırlamaya hazır olduğuna dair daha önce açıklama yaptığını hatırlatan Zelenskiy, şöyle konuştu:

"Eğer Trump desteklerse memnun oluruz. Eminim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmeyi destekleyecektir çünkü görüşmemiz sırasında dörtlü bir toplantı düzenlemek istediğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Trump, ben ve Putin. Böyle bir toplantıya her gün hazırız."

Volodimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için ateşkes sağlanmadan da liderlerin görüşmesine hazır olduklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Volodimir Zelenskiy, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Rusya, kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy, Rusya'ya liderler düzeyinde toplantı çağrısında bulundu Açıklaması - Son Dakika

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