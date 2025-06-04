Zelenskiy, Silah Üretimini Artırmak İstiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde silah üretiminin artırılması için müttefik ülkelerden finansman desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Zelenskiy, Almanya ve İngiltere'nin öncülüğünde Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda toplanan 28. Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'nda video konferans yoluyla hitap etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katıldığı toplantının açılışında konuşan Zelenskiy, her yıl 4 Haziran'da, Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı çocukları andıklarını ifade etti.

Savaşın başladığı 2022'den bu yana ülkesinde 631 çocuğun öldüğünü, 2014'ten itibaren ise toplam 872 çocuğun saldırılar nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Zelenskiy, bu rakamların nihai olmadığını kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerde toplu mezarların bulunduğunu söyleyen Zelenskiy, "Bu toplu mezarlarda on binlerce insan var, en az on binlerce." diye konuştu.

Rus saldırılarını önlemek için Ukrayna'nın daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu belirten Zelenskiy, "Bu yüzden, hava kalkanımızı güçlendirmeye devam edelim." dedi.

Zelenskiy, ihtiyaç duydukları hava savunma sistemleri ve füzelerle ile ilgili bir listenin müttefiklere iletildiğini aktararak, "Ancak füzelerin ve hava savunma sistemlerinin daha hızlı teslimatına ihtiyacımız olduğunu da biliyorsunuz." ifadesini kullandı.

Müttefik ülkelere, Ukrayna'daki savunma sanayisine yatırım yapma çağrısında bulunan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ukrayna'da silah üretimi konusunda zaten güçlü bir ortaklığımız var. Birkaç ortak proje halihazırda uygulanıyor ve bunların hacmini en az yüzde 50 artırmamız gerekiyor. Ukrayna endüstrisinin hala önemli ölçüde kullanılmamış potansiyeli var, sadece finansmana ihtiyacı var."

Zelenskiy ayrıca Ukrayna'nın güvenlik garantilerini artırmak için oluşturulan "istekliler koalisyonunu" daha hızlı adımlar atmaya davet etti.

Rusya'yı, savaşı sona erdirmeye zorlamak gerektiğini belirten Zelenskiy, "Ateşkese ihtiyacımız var. Gerçek barışa ihtiyacımız var. Gerçek güvenliğe ihtiyacımız var." dedi.