Zelenskiy, Trump'ın Putin'le dizel anlaşması nedeniyle ihanete uğradığını söyledi - Son Dakika
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Zelenskiy, Trump'ın Putin'le dizel anlaşması nedeniyle ihanete uğradığını söyledi

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump'ın Putin'le dizel anlaşması nedeniyle ihanete uğradığını söyledi. Trump'ın 'diğer tarafı seçmesinin' acı verici olduğunu belirten Zelenskiy, Ukrayna'nın hayatta kalmak için güçlü olması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı dizel anlaşması nedeniyle ihanete uğramış hissettiğini belirterek, "Başkan Trump'ın bizim tarafımızı değil, diğer tarafı seçmesi acı verici." dedi.

Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile Londra'da gerçekleştirdiği görüşme öncesinde, İngiliz gazeteci Piers Morgan'a verdiği röportajda, Trump'ın Putin ile yaptığı dizel yakıt anlaşması ve enerji alanındaki ateşkes girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı'nın söz konusu girişimleri nedeniyle ihanete uğramış hissedip hissetmediği sorulan Zelenskiy, "Evet, ancak durum biraz daha karmaşık. Bu bana bağlı değil, ülkemizin hayatta kalması gerekiyor." yanıtını verdi.

Trump'ın dizel yakıt anlaşmasını "üzücü" olarak nitelendiren Zelenskiy, "Güçlü bir ortağımızı kaybediyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın ayakta kalabilmek için güçlü olması gerektiğini vurgulayarak, "Zayıf olamayız, aksi takdirde hayatta kalamayız. Ülkemizi satmıyoruz." dedi.

Ukrayna açısından meselenin ticaretle ilgili olmadığını belirten Zelenskiy, "Bizim için bu bir iş meselesi değil, hayatımızla ilgili. Bu bizim ülkemiz, bedenimiz, evimiz ve çocuklarımız. Bu bizim için çok önemli." diye konuştu.

Zelenskiy, Trump'ın tutumunu eleştirerek, "Bu nedenle, Başkan Trump'ın bizim tarafımızı değil, diğer tarafı seçmesi acı verici. Ortada durmasına itirazımız yok ancak ortadaysanız ortada kalmalısınız, yanlış tarafta değil." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın danışmanlarının "yanlış düşündüğünü" savunan Zelenskiy, "Bu, tarihin doğru tarafı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, yaptırımları geçici olarak askıya aldıklarını açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya ile yüz binlerce ton dizel tedariki konusunda anlaştıklarını, karşılığında yaptırımları geçici olarak askıya aldıklarını duyurmuştu.

Trump'ın açıklaması, ABD Kongresi'nin, başkana, Rus petrolü veya doğal gazının en büyük ithalatçılarına önemli gümrük vergileri uygulaması talimatı veren yasayı geçirmesinden sadece birkaç hafta sonra gelmişti.

Kaynak: AA
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