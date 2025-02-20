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Zelenskiy ve Kellogg Görüştü

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Zelenskiy, ABD'li Özel Temsilci Kellogg ile önemli konuları ele aldı; basın toplantısı iptal edildi.

20.02.2025 22:37
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- Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Kellogg ile bir araya geldi

Zelenskiy ve Kellogg'un planladığı ortak basın toplantısı, ABD tarafının talebi üzerine iptal edildi

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile başkent Kiev'de bir araya geldi. Zelenskiy ve Kellogg'un planladığı ortak basın toplantısı, ABD tarafının talebi üzerine iptal edildi.

ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Sergey Nikiforov yaptığı açıklamada, Zelenskiy ve Kellogg'un görüşmenin ardından planlanan ortak basın toplantısının ABD tarafının talebi üzerine iptal edildiğini aktardı.

"Ukrayna, ABD Başkanı ile güçlü ve etkili bir yatırım ve güvenlik anlaşmasına hazırdır"

Zelenskiy, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Özel Temsilci Kellogg ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İyi bir görüşme oldu ve kendisiyle birçok önemli detayı ele aldık. Ukrayna ve Ukrayna halkına sağlanan tüm yardım ve parti politikasına bağlı olmayan destek için ABD'ye minnettarım. ABD'nin gücünün hissedilmesi, hem bizim için hem de tüm özgür dünya için mühimdir. Savaş alanındaki durum, savaş esirlerini nasıl geri alacağımız ve etkili güvenlik garantileri hakkında ayrıntılı bir görüşme yaptık. Ukrayna, bu savaşın ilk saniyesinden itibaren barış arayışı içerisinde oldu. Barışın güçlü ve kalıcı olmasını temin etmek zorundayız ve bunu başarabiliriz ki Rusya bir daha asla savaşa geri dönmesin. Ukrayna, ABD Başkanı ile güçlü ve etkili bir yatırım ve güvenlik anlaşmasına hazırdır. Sonuçlara ulaşmanın en hızlı ve en yapıcı yolunu önerdik. Ekibimiz 7/24 çalışmaya hazırdır. Başarı, hepimizi birleştirir. ABD-Ukrayna ilişkilerinin güçlü olması tüm dünyaya fayda sağlar" dedi.

Kiev'e dün gelen Kellogg, aralarında Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy ve Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'nın da yer aldığı üst düzey yetkililer ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Trump, Zelenskiy'i diktatör olarak nitelendirmişti

Kellogg ile Zelenski arasındaki görüşme, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'dan talepleri ve Devlet Başkanı Zelenskiy'i bir "diktatör" olarak tanımlaması ile birlikte Beyaz Saray ve Ukrayna yönetimi arasında ilişkilerin gerildiği bir dönemde gerçekleşti. Trump, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Zelenskiy'i hedef almış, "Seçime gitmeyen bir diktatör olan Zelenskiy, hızlı davranmazsa elinde bir ülke bile kalmayacak. Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı, ülkesi paramparça oldu" demişti.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, Ukrayna'ya "anlaşmayı imzalama" çağrısı yapmıştı. Waltz, gazetecilerin Özel Temsilci Kellogg'un Zelenskiy'e iletmesi gereken başlıca mesajın ne olması gerektiği yönündeki soruya, "Söylemlerin yumuşatılması ve ekonomik açıdan fırsat teşkil eden anlaşmanın imzalanması" şeklinde cevap vermişti.

Gazetecilerin Kellogg'un aldığı direktifin bu yönde mi olduğu sorusuna cevabında Waltz, "Kendisi orada çeşitli konular hakkında görüşmeler gerçekleştiriyor fakat bunun yapılması büyük bir ilerleme olurdu" demişti.

ABD Başkanı Trump, ABD'nin sağladığı askeri ve finansal yardımlara karşılık olarak Ukrayna'dan ülkenin sahip olduğu ve aralarında lityum, grafit ve uranyum da bulunan nadir minerallerin önemli bir kısmını talep etmişti.

Kaynak: İHA

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