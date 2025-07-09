Zeray Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika
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Zeray Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor

09.07.2025 19:29
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Adana'da 56 kişinin ölümüne yol açan Zeray Apartmanı'nın davasında sanıkların savunmaları alındı.

Adana'da 56 kişinin hayatını kaybettiği Zeray Apartmanı'nın bir blokunun depremde yıkılmasına ilişkin davada, binayı inşa eden kooperatifin kurucularından ve ikinci başkanı tutuklu Ali Şevik ile tutuksuz fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı ve 9 eski kamu görevlisinin yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Ali Şevik cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan Mustafa Çampınarı ile dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürleri Alim Erdoğan, Fevzi Fikret Ünal ve Sevda Örün ile eski belediye çalışanı inşaat mühendisi Hüseyin Özü, büro personeli Abdullah Sancar, mimar Ayça Katlav, elektrik mühendisi Halil Yılmaz, makine mühendisi Ali Can Altınkılıç, iskan komisyonu üyesi Mustafa Can Eren ile taraf avukatları ve bazı müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada ilk olarak birleşen iddianame kapsamında 9 eski kamu görevlisi sanığın savunması alındı.

Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan, savunmasında görevinin yapı ruhsatı vermek olduğunu ve binanın statiğiyle ilgili bir sorumluluğunun olmadığını söyledi.

Binanın beton kalitesine ilişkin kontrol yetkilerinin bulunmadığını öne süren Erdoğan, "Biz binanın metrekare hesabını kontrol ediyorduk. İskan komisyonu binayı yerinde denetleniyordu. Bu apartmanın yıkılmasıyla ilgili bir sorumluluğum yoktur. Suçlamaları ve bilirkişi raporundaki aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Beraatime ve adli kontrol tedbirimin kaldırılmasına karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Savunmaları alınan diğer 8 eski kamu görevlisi sanık ise bilirkişi raporundaki aleyhe olan hususları kabul etmediklerini ve binanın yıkılmasında bir kusurlarının olmadığını ileri sürerek beraat talebinde bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ali Şevik, suçlamaları kabul etmediğini ve müteahhit olmadığını anlatarak, "İnşaat konusunda bir sorumluluğum yoktur. Bilirkişi raporundaki aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Ben kooperatif başkanlığı yaptığım. Kaçma şüphem yoktur. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Tutuksuz sanık Mustafa Çampınarı da beraatini ve hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi.

Müştekiler ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, Adana Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne müzekkere yazarak Zeray Apartmanı'na ilişkin zemin raporu ile ilgili kamu bankasından binayla ilgili gayrimenkul değerleme raporunun istenilmesine ve sanıkların mevcut halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Zeray Apartmanı'nın bir blokunda 56 kişi hayatını kaybetmiş, apartmanı inşa eden kooperatifin kurucularından Ali Şevik 16 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Öte yandan Zeray Apartmanı B Blok'un yıkılmasıyla ilgili dönemin 9 kamu görevlisi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle ana davayla birleştirme talebiyle hazırlanan iddianame Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zeray Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika

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