Zerzevan Kalesi'nde Uçurtma Şenliği - Son Dakika
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Zerzevan Kalesi'nde Uçurtma Şenliği

Zerzevan Kalesi\'nde Uçurtma Şenliği

Diyarbakırlı çocuklar, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında tarihi Zerzevan Kalesi'nde uçurtma uçurdu.

20.04.2025 19:15
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Diyarbakırlı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde uçurtma uçurdu.

Çınar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce 4 Nisan'da başlatılan etkinlikler dizisi tarihi kalede düzenlenen uçurtma şenliğiyle devam etti. Çocuklarıyla birlikte Zerzevan Kalesi'ne gelen aileler, Kaymakamlıkça dağıtılan uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu.

Ok atışı da yapan çocuklar ve diğer katılımcılar, etkinlik sonunda Türk ve Filistin bayrağını birlikte açtı.

"Çocukları güldürmek bize keyif veriyor"

Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, AA muhabirine, ilk olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında çocukları doğa ve etkinliklerle buluşturduklarını söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 4 Nisan'da başlayan etkinliklerin devam ettiğini dile getiren Erdoğan, "İki haftadır devam eden 10 farklı branşta etkinliklerle binlerce çocuğumuza ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün de Zerzevan Kalesi'nde tarihi bir noktada uçurtma şenliğiyle çocuklarımızı güldürerek, onlara hediyeler vererek keyif almaya devam ediyoruz." dedi.

Etkinlik dizisini 23 Nisan'da düzenleyecekleri programla sonlandıracaklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu etkinliklerin ardından da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na hazırlanacağız. Bu etkinliklere Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve birçok kurum büyük katkı sunuyor. Çocuklarımızı güldürmek mutluluk verici."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, etkinliğin 10 branşta 1000'e yakın kişinin katılımıyla gerçekleştirildiğini anlatarak, "Sonucunu da büyük bir etkinlikle taçlandıracağız. Merkezi yerlerde bu tarz etkinlikler yapılıyor. Önemli olan kırsalda bunu yapabilmek. Bu projede yer alan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Zerzevan Kalesi kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun da Zerzevan Kalesi'nde kazıların 2014 yılından bugüne kadar devam ettiğini ve tarihi alanın bu zamana kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Coşkun, "Yılda 400 bin ziyaretçisi var ama binlerce çocuk Zerzevan'da tarihle, arkeolojiyle, gökyüzüyle buluşuyor. Bugün de bir uçurtma şenliği düzenleniyor Zerzevan Kalesi'nde. Çocuklar 3 bin yıllık tarihin içerisinde uçurtmalarını gökyüzüne bırakıyor." diye konuştu.

"En sevdiğim etkinlik uçurtma şenliği"

Ailesiyle etkinliğe katılan 10 yaşındaki Ecrin Duran, "Burayı çok sevdim ve kaç gündür 23 Nisan için etkinlikler düzenleniyor. En sevdiğim etkinlik de uçurtma şenliği oldu." dedi.

İlkokul 4. sınıf öğrencisi Arin Nisa Cengiz de şunları söyledi:

"Etkinliklerden en çok sevdiğim Zerzevan Kalesi'ne gelip uçurtma şenliği yapmamız oldu. Uçurtma uçurdum ama rüzgar yüzünden çok uçuramadım. O yüzden biraz üzgünüm ama yine de burada olmaktan mutluyum."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zerzevan Kalesi'nde Uçurtma Şenliği - Son Dakika

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