Zeybek'ten Özel'e Destek

(ANKARA)-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, bugün düzenlenen mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.

Gökan Zeybek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karalama kampanyaları Baskılar Soruşturmalar… Hezimetin ve çöküşün ayak sesleri Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in arkasında yılmadan, kararlılıkla, sonuna kadar duruyoruz, duracağız. Türkiye'nin geleceği için dimdik ayaktayız. Kurtuluşun ve kuruluşun partisi olarak, geçmişten bugüne boyun eğmedik, şimdi de eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.