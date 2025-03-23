Zeydan Karalar'dan İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki

(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin "Milletin iradesine vurulmuş bir darbedir. Tarafsız yargıyı, siyasi mühendisliklerine alet edenlere karşı demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Bu mücadele sadece Ekrem İmamoğlu'nun değil, adalet isteyen herkesin mücadelesidir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin açıklama yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Ekrem Başkan'a verilen tutuklama kararı, milletin iradesine vurulmuş bir darbedir. Tarafsız yargıyı, siyasi mühendisliklerine alet edenlere karşı demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Bu mücadele sadece Ekrem İmamoğlu'nun değil, adalet isteyen herkesin mücadelesidir" dedi.