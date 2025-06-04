Zeydan Karalar'dan Oya Tekin'in Tutuklanmasına Tepki

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in tutuklanması nedeniyle Seyhan Belediyesi önünde bir araya gelen Adanalılara hitabında, "Bu arkadaşlarımızı aldınız, elinizde delil varsa yazın iddianameyi. Yazamıyorlar. Niye insanları aylarca tutuyorsunuz. O zaman elinizde delil yok demektir" ifadesini kullandı.

CHP'li belediyelere yönelik operasyon kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in tutuklanması nedeniyle Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP Adana İl Örgütü, Seyhan Belediyesi önünde miting düzenledi. Mitingde konuşan Karalar, "Bizde bu cesaret, bu direnç, bu kararlılık oldukça hiç kimse belimizi bükemez. Nasıl ki Deniz Gezmiş, ipe giderken kendi sandalyesini tekmeledi onurla ama unutulmadı, unutulmayacak da. Hepimiz her bedeli ödemeye hazırız" dedi. Karalar, şunları kaydetti:

"Ben dün Silivri'deydim. Ekrem Başkan'ın bütün arkadaşlara çok sevgileri, selamları var. Mücadeleye devam diyor, yılmak yok diyor. Biz denetimden, müfettişten, yargıdan, yargılanmaktan asla çekinmeyiz. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bu arkadaşlarımızı aldınız, elinizde delil varsa yazın iddianameyi. Yazamıyorlar. Niye insanları aylarca tutuyorsunuz. O zaman elinizde delil yok demektir. Delil yoksa insanları niye alıyorsunuz. Çok değerli arkadaşlarımız alınıyor ama o artık bu arkadaşların meselesi olmaktan da çıktı. Bu bir parti operasyonu. Burada laik demokratik cumhuriyetin, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu kuruluş değerlerinin devam etmesi bizlere bağlı. Engel, bu.

11 belediye başkanımız oldu. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler Türkiye'ye yeni nesil belediyeciliği öğrettiler. Belediyecilik nasıl yapılır, insanlara nasıl hizmet edilir. Her bir kentin tek tek eksikleri nasıl giderilir. Vatandaşlara nasıl sosyal yardım yapılır. Kentin açığa çıkmamış güzellikleri nasıl anlatılır. Bunları yapmaya başladılar. Bu, öncesine oranla çok farklı bir belediye anlayışı. Bu da halkın gönlünde yer tuttu. Boynumuzu eğmeyeceğiz. Bu mücadele, onurlu bir mücadeledir. Mücadeleyi kesinlikle biz kazanmalıyız ve kazanacağız, buna inancımız tam. Ne partinin ne demokrasi isteyen halkımız, ne de çalışanımız en ufak bir endişe duymasın. Bakın bir şey daha yapıyorlar. Belediye başkanlarını alıyorlar, yetmiyor. Bütün kadroları alıyorlar. Ne olacak? Belediye iş yapamayacak. Seyhan Belediyesi çalışanlarına söylüyorum, bundan sonra 3 kat çalışacaksınız. 1 kişi, 3 kişinin işini yapacak. Bu mücadelemiz haksız şekilde içeri alınan arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşuncaya kadar devam edecek. Adana ilklerin kentidir, buradaki mücadelesiyle de örnek bir kent olacaktır."