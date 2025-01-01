Zeynep Çime, El Sanatlarıyla Kadın Kooperatifinde Başarıyı Yakaladı

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ANKARA'da ev kadını hobi olarak el sanatları kurslarına gidip sertifika alan Zeynep Çime (48), 3 yıl önce ortak olduğu Yemenia Kadın Kooperatifi'ndeki çalışmalarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Sanatçı Tanıtma Kartı'nı almaya hak kazandı.

Sakarya Üniversitesi Maliye Bölümü'nden 1999 yılında mezun olup, 1 yıl sonra evlenen Zeynep Çime, 2 çocuğunu büyütürken aynı zamanda okullardaki kurslara gitmeye başladı. Burada, tel kırmadan ahşap boyamaya kadar birçok el sanatı öğrendi, sertifika aldı. Çime, 3 yıl önce de Yemenia Kadın Kooperatifi ile tanıştı. Yöresel el dikimi deri ayakkabısı yemeniyi yaşatmak amacıyla kadınlar tarafından kurulan kooperatifte hem usta öğretici hem de kooperatifin ortağı oldu. Çime, yerel üreticilerin desteklenmesi, geleneksel kültürün yaşatılması ve yerel potansiyellerin keşfedilmesini amaçlayan 'Anadoludakiler' platformuna üye olan Yemenia Kadın Kooperatifi'nde geleneksel el yapımı yemenileri modern tasarımla birleştirerek satışa sundu. Çime, geleneksel el sanatlarına yaptığı katkı nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Sanatçı Tanıtım Kartı'nı almaya hak kazandı.

'SOSYAL SORUMLULUK PROJESİYİZ AYNI ZAMANDA'

Çime, 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönerge' kapsamında başvurup aldığı kart ile sorumluluğunun daha da arttığını söyledi. Kooperatif Başkanı İlknur Ünal'ın daveti üzerine ziyarete gittiği kooperatifin usta öğreticisi ve ortağı olduğunu aktaran ve burada deri ile tanıştığını ifade eden Çime, "Deri başka bir alemmiş. Daha önce de birçok el sanatlarıyla ilgilendim; ama deri farklı geldi. Zaten benim sertifikalarım vardı. Bunlar benim ustalık almama sebebiyet verdi. Akabinde usta öğreticiliğimi aldım. Burada eğitmen olarak başladım. İşletme olarak görünebiliriz; ama biz sosyal sorumluluk projesiyiz aynı zamanda. Birçok kadına burada iş imkanı sağlanabiliyor. Türkiye'nin birçok yerinden usta öğreticilere eğitim veriyoruz. ve unutulmaya yüz tutmuş zanaatlarımızdan yemeniciliği onlar da canlandırıyorlar bizimle birlikte. Böyle bir misyonumuz var bizim. Bunun dışında halk eğitimle birlikte gelen arkadaşlar da burada sosyalleşiyorlar, streslerini atıyorlar, bir meslek sahibi oluyorlar. Ufak ufak da ekonomiklerine de katkısı oluyor" dedi.

'KİŞİSEL SERGİMİ AÇMAK İSTİYORUM'

Geleneksel el sanatlarına katkısı nedeniyle 'Sanatçı Tanıtma Kartı'nı almaya hak kazandığını söyleyen Çime, "Emek harcayarak, gece gündüz çalıştım sınava hazırlandım. Çünkü kolay değil. Çok şükür ürünlerim yeterli bulundu. Ben kazanabildim ama bitmedi. Bu kimliği aldıktan sonra benim için ağır bir sorumluluk oldu. Ben bunu daha da fazla doldurmalıyım, layıkıyla yapmalıyım. Çünkü, bakanlık size bu imkanı verip de tescillediyse daha çok çalışıp daha çok bunun hakkını vermeniz gerekiyor. Hedeflerim çok. Kendi kişisel sergim olsun istiyorum. Yemenileri hem modernize edip, hem gelenekselde kalarak geliştirmek ve kişisel sergimi açmak istiyorum. Bu süreçte ailem çok destek verdi. Kızım beni telefonuna 'Sanatçı anam' diye kaydetmiş. Çocuklarımın, eşimin benimle gurur duyması, 45 yaşından sonra bunları yapabilmek başarmanın yaşının olmadığını gösterdi. Hedeflerimiz çok büyük" diye konuştu.

Yemenia Kadın Kooperatifi Başkanı İlknur Ünal, kooperatif içerisinde büyük bir dayanışma olduğunu dile getirerek, "Arkadaşlarımızın hepsi zanaatkar niteliğini kazandıkları için aynı zamanda bakanlığın sanatçıları oldukları için her geçen gün farklı modeller çalışıyorlar. Farklı gruplara nasıl yararlı olabilirler diye düşünüyorlar. Sayın Emine Erdoğan'ın desteklediği Anadoludakiler platformunda yer alıyoruz. Burada bir kadın kooperatifi olarak ve Anadolu'nun bir değeri, unutulmaya yüz tutmuş bir zanaatına sahip çıkmış ve kadın girişimci olarak yola çıkmış kadınlar olarak bizim için bu çok gurur verici bir şey" ifadelerini kullandı.