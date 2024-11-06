Zeytin Toplarken Merdivenden Düştü

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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde zeytin toplamak için ağaca dayadığı merdivenden düşen Halil İmre (58), ağır yaralandı.

Olay, Yenisölöz Mahallesi'nde meydana geldi. Zeytin toplamak için bahçesine giden Halil İmre, ağacın yüksek dallarına ulaşmak için çıktığı merdivenden düştü. Başını çarparak ağır yaralanan İmre, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İmre, buradan sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.