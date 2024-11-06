Zeytin Toplarken Merdivenden Düştü

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeni Sölöz Mahallesi'nde kendisine ait zeytin bahçesinde zeytin toplamak için ağaca çıkan kişi, merdivenden düşerek yaralandı.
Halil İmre (58), kendisine ait zeytinlikte, zeytin toplamak için ağaca dayalı merdivene çıktı.
Merdivenden dengesini kaybedip düşen ve başını çarpan İmre yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü.
Halil İmre'nin tedavisi, sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesinin yoğun bakım servisinde sürüyor.
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