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Zeytinburnu'nda 5 Milyon Liralık Gasp Olayı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda 5 Milyon Liralık Gasp Olayı

Zeytinburnu'nda bir kişi, bankadan çıktıktan sonra aracına binerken gasp edildi. İçerisinde 5 milyon lira bulunan poşetler gasp anı güvenlik kamerasına yansıdı. Gaspçılar, kaçarken çevredekilerin ihbarıyla polis tarafından yakalandı.

Zeytinburnu\'nda 5 Milyon Liralık Gasp Olayı
27.01.2024 - 11:42,  Güncelleme: 11:47
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ZEYTİNBURNU'nda para dolu iki poşetle bankadan çıkan bir kişi aracına binerken gasbedildi. Poşetlerde 5 milyon lira olduğu öğrenilirken gasp anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Ocak Çarşamba günü öğlen saatlerinde Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde 5 milyon lira olan iki poşetle bankadan çıkan bir kişi kendisini bekleyen otomobile bindi. Tam bu sırada kendisini takip eden silahlı 2 kişi otomobil içerisinde bulunan para dolu poşetleri alıp kaçtı. Sokakta bulunan bir kişi durumu farkedip kaçan gaspçılara çelme takmaya çalıştı ancak başaralı olamadı. Gaspçılar  kaçarken, çevredekiler polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler güvenlik kameralarını inceleyip şüphelileri tespit etti. Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından 2 gaspçıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Çevrede esnaflık yapan Yakup Bay, "2 kişilerdi ve ikisinin de elinde silah vardı. Maskeyi yüzüne indirerek vatandaşın elindeki parayı aldı. Silahı görünce de parayı bırakmak zorunda kaldı." dedi.

Kaynak: DHA
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Zeytinburnu, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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