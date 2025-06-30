Zeytinburnu'nda Bıçaklı Kavga: 2 Tutuklama

Zeytinburnu'nda iki grup arasındaki tartışmayı ayırmak isteyen bir kişi yaralanırken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Gökalp Mahallesi 73. Sokak'ta cumartesi gecesi bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, sokakta arkadaşlarıyla oturan Seymen D'nin, iki kadın ile iki erkek arasında yaşanan tartışmada kadınları korumaya çalıştığı sırada, iki erkek tarafından bıçaklandığını belirledi.

Seymen D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, erkek şüpheliler K.Y. ve T.K. ile kadın şüpheliler F.M.E. ve N.K. gözaltına alındı. T.K'nin 11, K.Y'nin 1 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar T.K. ve K.Y. tutuklandı, kadın şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, olay sonrası yaşananlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.