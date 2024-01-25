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Zeytinburnu'nda engelli çocuğun solunum cihazından çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda engelli çocuğun solunum cihazından çıkan yangın korkuttu

Zeytinburnu'nda bir engelli çocuğun solunum cihazından çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Ailesi tarafından son anda kurtarılan çocuk, yangında dumandan etkilenen 5 kişiyle birlikte hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Zeytinburnu\'nda engelli çocuğun solunum cihazından çıkan yangın korkuttu
25.01.2024 - 21:04,  Güncelleme: 21:06
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ZEYTİNBURNU'nda engelli bir çocuğun solunum cihazından başlayan yangın kısa sürede büyüdü. 17 yaşındaki Didar Acı'yı ailesi son anda kurtarırken yangında 5 kişi de dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi, 57/4 Sokakta bulunan beş katlı binanın bodrum katında çıktı. İddiaya göre bodrum katta ailesiyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki Didar Acı'nın solunum cihazında yangın çıktı. Kısa sürede alevler büyürken, engelli olduğu öğrenilen Acı, babası tarafından dışarı çıkarıldı. Yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 kişi ile 17 yaşındaki Didar Acı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
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