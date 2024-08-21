Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda - Son Dakika
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Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda

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Fatih'te, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden zihinsel engelli Ayhan Özçelik'in hastane raporuna ulaşıldı. Rapor, Özçelik'in vücudunda derin kesikler olduğunu ve 6-7 sokak köpeğinin saldırdığını belirtiyor.

21.08.2024 00:16  Güncelleme: 00:54
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İstanbul'un Fatih ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren Ayhan Özçelik'in hastane raporu ortaya çıktı. Raporda, talihsiz adamın vücudunun birçok yerinde derin kesikler olduğu, 6-7 köpeği saldırdığı belirtildi.

Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda
Ayhan Özçelik

SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINDA HAYATINI KAYBETTİ

Esenler'de ikamet eden zihinsel engeli Ayhan Özçelik (40), dün Silivrikapı Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına gittiği sırada köpeklerin saldırısına uğrayan Özçelik, ağır yaralandı. Sabaha karşı olayın yaşandığı yere çöp toplamak için gelen temizlik işçileri, köpeklerin, yerde yatan bir kişinin başında havladıklarını görmeleri üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Özçelik, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda

HASTANE RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Ayhan Özçelik'in hastane raporuna ulaşıldı. Özçelik'in yaralı olarak götürüldüğü İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hazırlanan adli raporda, köpek ısırması sonrası sağlık ekiplerince hastaneye getirildiği ve kendisine 6-7 sokak köpeğinin saldırdığı belirtildi.

VÜCUDUNDA DERİN KESİKLER VAR

Raporda, Özçelik'in entübe edildiği ve vücudunda en küçüğü 4, en büyüğü 10 santimetre civarında derin kesiler bulunduğu kaydedildi. Ayhan Özçelik'in boyun kısmının sağında ve solunda 3 derin kesik olduğu belirtilen raporda, vücudundaki diğer kesilerin yerleri ve büyüklükleri anlatıldı. Adli raporda, Özçelik'e tetanos ile kuduz aşısının da yapıldığı aktarıldı.

Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Ender Kervancıoğlu: Tehlike görünce içgüdüsel olarak savunma amacıyla havlayıp susuyorlar. Hoşt hışt yapıp taş fırlatmazsanız hiçbişey olmaz. Boş arazide gecenin dördünde bile rahat yoksa nerde yaşasın bunlar. Bu dünya sadece insanoğluna mı ait. 34 285 Yanıtla
  • Sibel Demirci: Bu köpekler oraya giden temizlik işçilerine neden saldırmamış peki ? Çünkü insan var, insan var …kim bilir ne yaptı köpeklere .Yol kısaltmak için falan gitmeyin arkadaşım ıssız yerlerden tecavüzcüsü var hırsızı var madde kullananı var .Köpekleri en ennnnn son sıraya koyun lütfen 18 122 Yanıtla
  • Cahit Tok: Köpekle dans edenler piyasada yok… 107 23 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU: Sokak köpekleri toplatılmalı barınaha konulmalı hiç uzatamaya gerek yok Böyle dediğimizde hayvan severler adı altında bazıları hayır diyor o zaman herkes tasmaya,zincire bağlanmış bütün köpekleri salalım özgür olsunlar.Herşeyin bir usulü adabı olmalı öldürülen bir insan var ne açı çekmiştir o adam Allah rahmet eylesin. 81 10 Yanıtla
  • mehmet Göçer: hayvan severler kendi evine alsin2 şer 3 er köpekleri çok sahip çıkmak istiyorlarsa 74 11 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal: kesik diyorsun diş izi demiyorsun dün ilk konuşanla alakalı olabilir mi 27 23 Yanıtla
  • ismail akca: Ben bu ailenin yerinde olsam vatandaşını koruyamadığı için ölümüne sebebiyet verdiği için mahkemeye veririm. tazminat davası açarım. 24 5 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA: Bunlar büyük köpekler, bir süre sonra vahşi dürtüleri öne geciyor ve Avlaniyorlar . Insanlarda bu menüye dahil 13 2 Yanıtla
  • Onur Can Tecimer: Isırma yada diş izleri yerine kesik denmiş, bunun altında başka birşey var da hadi bakalım 4 0 Yanıtla
  • Mert Aksoy: Sokak köpekleri tehlikeli canlılardır. Bebek, kadın, çocuk, erkek fark etmez saldırabilirler. İnsanlara korku salan bu canlıları sokaklarımızda istemiyoruz. Bunlar vahşi hayvanlar ve doğa da olmaları gerek. Bilim bunu kanıtlamıştır. 3 1 Yanıtla
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