Zimbabve'de İdam Cezası Kaldırıldı

CAPE Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de idam cezasının kaldırıldığı bildirildi.
Zimbabve hükümetinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'nın idam cezasının kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısını imzaladığı belirtildi.
Buna göre, 60 mahkumun halihazırdaki idam cezaları hapse çevrildi.
Zimbabve'de en son idam cezası 2005'te infaz edilmişti.
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