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Zimbabve'de Kolera Salgınıyla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Zimbabve'de Kolera Salgınıyla Mücadele Devam Ediyor

Zimbabve'de yaklaşık bir yıldır devam eden kolera salgınıyla mücadele eden hükümet, başkent Harare'de büyük bir çöp toplama kampanyası başlattı. Salgının başladığı tarihten bu yana ülkede 1.936 kolera vakası teyit edilirken, 67 kişi hayatını kaybetti ve 292 kişinin de koleradan öldüğü şüpheleniliyor. Hükümetin başlattığı temizlik kampanyası kapsamında Harare'nin yoğun nüfuslu banliyölerinde 200 metrik tonu aşkın çöp kaldırıldı. Kolera salgınının merkez üssü haline gelen Harare'de şu anda 6.039 şüpheli vaka bulunuyor.

Zimbabve\'de Kolera Salgınıyla Mücadele Devam Ediyor
10.01.2024 - 15:06,
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HARARE, 10 Ocak (Xinhua) -- Zimbabve yaklaşık bir yıldır devam eden kolera salgınıyla mücadele ederken, hükümet başkent Harare'de büyük bir çöp toplama kampanyası başlattı.

Sağlık ve Çocuk Bakımı Bakanlığı'na göre 8 Ocak itibarıyla, salgının başladığı 12 Şubat 2023 tarihinden bu yana ülkede 1.936 kolera vakası teyit edildi. Kolera nedeniyle 67 kişi hayatını kaybederken, 292 kişinin de koleradan öldüğünden şüpheleniliyor.

Devlete ait The Herald gazetesinin Salı günkü haberine göre, hükümetin başlattığı temizlik kampanyası kapsamında Pazartesi günü itibarıyla Harare'nin yoğun nüfuslu banliyölerinde 200 metrik tonu aşkın çöp kaldırıldı.

Yerel Yönetim, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na bağlı Sivil Koruma Birimi Müdürü Nathan Nkomo, kolera salgını nedeniyle hükümetin çöpleri kaldırmak için devreye girmek zorunda kaldığını belirtti. Nkomo, "Toplanmayan çöpler temel hizmetlerin ciddi şekilde aksamasına neden oluyor" dedi.

Kolera salgınının merkez üssü haline gelen Harare, şu anda 6.039 şüpheli vaka ile rekoru elinde tutarken, onu 5.181 şüpheli vaka ile Manicaland eyaleti izliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ülke genelinde kolera hastalarının iyileşme oranı yüksek seyrederken şu anda bu oran yüzde 96'ya ulaşmış durumda. Salgın sadece Zimbabve'yi değil, 10 Afrika ülkesini daha etkisi altına aldı.

Kaynak: Xinhua
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