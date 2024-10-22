Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Başkentte 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Söğütözü Caddesi'nde 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 1 sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede araç yoğunluğu oluştu, bir süre trafiğe kapatılan yolda ulaşım kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.