Başkentte 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Söğütözü Caddesi'nde 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 1 sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede araç yoğunluğu oluştu, bir süre trafiğe kapatılan yolda ulaşım kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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