Zirai Don Felaketi Tarımı Vurdu - Son Dakika
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Zirai Don Felaketi Tarımı Vurdu

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TZOB Başkanı Bayraktar, Karaman'da zirai dondan büyük zarar görüldüğünü açıkladı.

22.04.2025 16:24
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TZOB Başkanı Bayraktar: "Zirai don ile büyük bir felaket yaşandı"

KARAMAN - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Karaman'da zirai dondan etkilenen elma bahçelerinde incelemede bulundu.

Bayraktar, elma bahçelerinde yapacağı incelemeler öncesinde Karaman Ziraat Odasını ziyaret etti. Burada Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ve meclis üyeleri ile üretici birlik başkanları tarafından karşılanan Bayraktar, bir süre toplantı salonunda don afetinden etkilenen ürünlere ilişkin istişarelerde bulundu. Bayraktar, daha sonra merkeze bağlı Kılbasan köyü yakınlarında zirai dondan zarar gören elma bahçesini gezdi, üreticilerden bilgi aldı.

"Zirai don ile büyük bir felaket yaşandı"

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, nisan ayında gerçekleşen kar yağışı ve ardından gelen zirai don ile büyük bir felaket yaşandığını söyledi. Yıllar içinde yaşanan afet sayılarında artış olduğunu belirten Bayraktar, 2014 yılında yaklaşık 500 olan afet sayısının 2024 yılı itibariyle bin 257 sayısına ulaştığını belirterek, "Afet sayısının artmasının yanında şiddeti de artıyor. Son 30 yılda görmediğimiz ısı değerlerini gördük. Şiddetinin artması tarımsal üretimdeki afetin boyutunu da arttırıyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde bu afeti yaşadık. Karaman'da elma üretimi çok önemli. 16 milyon elma ağacıyla yaklaşık 700 bin tonun üzerinde elma üretimi var ve bunun da önemli bir kısmı ihracata gidiyor. Şimdi ihracat kabiliyetini kaybettik. Bizim yaptığımız tespitlerde yüzde 85 oranında kayıp var. Bazı ürünlerde dallar da kurudu. Yani önümüzdeki yıllarda belki bazı ağaçlarımızda meyve tutumu da olmayacak. Bu da önümüzdeki yılların üretimiyle alakalı ciddi tehdit olarak önümüzde duruyor. Bunun dışında badem, üzüm, ceviz, kirazda don zararıyla karşı karşıyayız. Hububat alanlarını da kısmen etkiledi" dedi.

"TARSİM'in önemi bir kez daha ortaya çıktı"

Bayraktar, TARSİM'in yaşanan bu tür zararların karşılanması noktasında öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Üreticilerin TARSİM'den beklentileri var. Bu afetler gösteriyor ki TARSİM çok önemli. TARSİM'İ daha güçlü hale getirmemiz lazım. Şuan Türkiye'deki alanların 5'te 1'i, üreticilerimizin de 3'te 1'i TARSİM kapsamında ve bu yeterli değil. Bugün bu bölgedeki üreticilerimizi TARSİM kapsamına alabilseydik zararların önemli bir kısmını tazmin etmiş olacaktık. TARSİM'i geliştirmek için de TARSİM'e de düşen görevler var. Üreticilerimiz tecrübeli elemanların sahaya gönderilmesini talep ediyor. Zarar tespitleri yapılırken hassas ve adil olunmasını istiyor. Bu talepleri TARSİM'e ilettik. İnşallah bu konuda daha dikkatli olunacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığımızın bir çalışması var. Üreticilerimizin maliyetlerini dikkate alarak bir yardım yapılacak. Bunu da olumlu karşılıyoruz. Ancak bu yardımın çiftçimize hızlı bir şekilde intikali çok önemli. Çiftçimizin ailesinin ihtiyaçlarını karşılaması lazım. Bu bakımdan desteklerin çok acil ve ivedilikle çiftçimize intikali ve borç yapılandırılmasının da çok acil şekilde yapılması çiftçimizi bir miktar rahatlatacaktır" diye konuştu.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, elma bahçelerinde yaptığı incelemelerin ardından Karaman'dan ayrıldı.

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Kaynak: İHA

Şemsi Bayraktar, Karaman, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zirai Don Felaketi Tarımı Vurdu - Son Dakika

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