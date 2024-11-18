Ziya Öztürkler Yeniden Meclis Başkanı

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- KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde Öztürkler yeniden seçildi

LEFKOŞA - KKTC'de sabah saatlerinde istifa eden Ziya Öztürkler, yapılan oylamada 27 "evet" oyu ile yeniden Meclis Başkanı seçildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, meclis başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Öztürkler'in istifasının ardından KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün saat 14.30'da Meclis Başkan Vekili Fazilet Özdenefe başkanlığında Başkanlık Divanı seçimi gündemiyle toplandı. Ulusal Birlik Partisi (UBP), aynı gün istifasını açıklayan Ziya Öztürkler'i yeniden Meclis Başkanlığı'na aday gösterdi. Toplantının ilk bölümünde, Ziya Öztürkler'in Meclis Başkanlığı görevinden istifası Genel Kurul'a bilgiye sunuldu. İstifa sonrası başlayan Başkanlık Divanı seçimlerinde, UBP adına Grup Başkan Vekili Sunat Atun söz alarak Ziya Öztürkler'i yeniden aday gösterdiklerini ilan etti. Öztürkler'in yeniden aday gösterilmesiyle birlikte Genel Kurul'da Başkanlık seçimi için oylamaya geçildi. KKTC meclisinde bulunan 50 milletvekilinin 48'i oylamaya katılırken oylamanın ilk turunda Öztürkler, 21 'hayır' oyuna karşı 27 "evet" oyu ile yeniden meclis başkanı seçildi.