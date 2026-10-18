Zonguldak Kozlu\'da taşan dere araç yoluna ulaştı, Ilıksu Plajı sular altında kaldı

Zonguldak Kozlu'da taşan dere araç yoluna ulaştı, Ilıksu Plajı sular altında kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde etkili olan sağanak, Ilıksu Deresi'nin taşmasına yol açtı. Dere suyu araç yoluna kadar ulaşırken Ilıksu Plajı sular altında kaldı, bölgedeki çay bahçeleri, kahvaltı salonları ve restoranlar da su baskını tehlikesiyle karşı karşıya.
ILIKSU DERESİ TAŞTI, PLAJ SULAR ALTINDA KALDI
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde etkili olan sağanak, Ilıksu Deresi'nin taşmasına neden oldu. Taşkın nedeniyle dere suları araç yoluna kadar ulaşırken, Ilıksu Plajı sular altında kaldı. Bölgede bulunan çay bahçeleri, kahvaltı salonları ve restoranlar da su baskını tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,
Kaynak: DHA
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