Zonguldak Kozlu\'da taşan dere araç yoluna ulaştı, Ilıksu Plajı sular altında kaldı

ILIKSU DERESİ TAŞTI, PLAJ SULAR ALTINDA KALDI

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde etkili olan sağanak, Ilıksu Deresi'nin taşmasına neden oldu. Taşkın nedeniyle dere suları araç yoluna kadar ulaşırken, Ilıksu Plajı sular altında kaldı. Bölgede bulunan çay bahçeleri, kahvaltı salonları ve restoranlar da su baskını tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,