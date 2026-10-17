Zonguldak Meşrutiyet\'te metruk binanın bir bölümü çöktü, istinat duvarında çatlak var

Zonguldak Meşrutiyet'te metruk binanın bir bölümü çöktü, istinat duvarında çatlak varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'taki metruk binanın bir bölümü yağışların etkisiyle çöktü. Polis ve itfaiye ekipleri binanın çevresini şeritle kapatırken, alt kısımdaki istinat duvarlarında çatlaklar olduğu belirlendi.
Zonguldak'ta metruk binada meydana gelen kısmi çökme nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alındı.
Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'taki metruk binanın bir bölümü, yağışların da etkisiyle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, binanın çevresinde güvenlik önlemi alarak şerit çekti.
Kontrollerde, binanın alt kısmındaki istinat duvarlarında da çatlaklar olduğu tespit edildi.
Kaynak: AA
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