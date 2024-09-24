Zonguldak'ta Araç Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zonguldak'ta Araç Operasyonu: 3 Tutuklama

Zonguldak\'ta Araç Operasyonu: 3 Tutuklama

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı. 26 çalıntı araç ele geçirildi.

24.09.2024 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak merkezli 6 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, depremde zarar gören araçlar başta olmak üzere hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını çalıntı veya kaçak araçlarla değiştiren (change) suç şebekesine yönelik yürütülen 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu piyasa değeri 20 milyon lira olan 26 araca el konuldu.

Suç şebekesine yönelik operasyonda 47 şüpheli tespit edildi. 20 Eylül'de 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda suç örgütünün elebaşılığını yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.O. (47), A.K. (48) ve P.Y. (41) tutuklandı.

Öte yandan, açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için piyasa değerinin altında fiyatlandırılan araçlar ile ağır hasarlı araçları satın alırken dikkatli ve duyarlı olmaları, araçları kontrol ettirirken güvenilir ve uzman eksperleri tercih etmeleri uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA

zonguldak, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Araç Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:20 ’İstediği kadar anırsın’ dedi sonra özür diledi Tekin, o mesaja bakın ne cevap verdi 'İstediği kadar anırsın' dedi sonra özür diledi! Tekin, o mesaja bakın ne cevap verdi
21:42 Çevredeki vatandaşlar ayıramadı Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı Çevredeki vatandaşlar ayıramadı! Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı
20:51 Erdoğan’dan ABD’ye çok net mesaj: Yanında değil karşısında durun Erdoğan'dan ABD'ye çok net mesaj: Yanında değil karşısında durun
20:05 Tam 17 ton ele geçirildi ’Ya yakalanmasalardı’ dedirten görüntüler Tam 17 ton ele geçirildi! 'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler
18:35 BM’deki İsrail temsilcileri Erdoğan’ı böyle dinlediler BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler
10:56 Brezilya’da otobüs kazasının meydana geldiği alanda canlı yayın yapan muhabirin arkasında dans eden şarkıcı tepki çekti Brezilya'da otobüs kazasının meydana geldiği alanda canlı yayın yapan muhabirin arkasında dans eden şarkıcı tepki çekti
10:45 Bilgi verildi Ballon d’Or’u Vinicius Junior kazanacak Bilgi verildi! Ballon d'Or'u Vinicius Junior kazanacak
10:44 Tam ölçekli savaş uyarısı gündemde Tam ölçekli savaş uyarısı gündemde
10:31 İntihar eden fenomen Kübra Aykut’un veda mektubu ortaya çıktı İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
10:30 İran Cumhurbaşkanı’ndan ’’Erdoğan’la görüşmeniz nasıldı’’ sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap İran Cumhurbaşkanı'ndan ''Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?'' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap
10:11 Derbi bütün hesapları değiştirdi Ünlü veri analiz sitesi şampiyonluk tahminini güncelledi Derbi bütün hesapları değiştirdi! Ünlü veri analiz sitesi şampiyonluk tahminini güncelledi
10:04 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş
09:41 Trump, Zelenskiy’i ’Pazarlamacı’ olarak nitelendirdi Trump, Zelenskiy'i 'Pazarlamacı' olarak nitelendirdi
09:31 Taraftarlar bekliyordu Jose Mourinho’dan derbi sonrası ilk hamle geldi Taraftarlar bekliyordu! Jose Mourinho'dan derbi sonrası ilk hamle geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 23:22:57. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Araç Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement