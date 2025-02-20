Zonguldak'ta Çakalın Kedi Avı Kamerada

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Zonguldak'ta yerleşim birimine inen çakalın avladığı kediyle dolaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ontemmuz Mahallesi Ayyıldız Caddesi'nden avladığı kediyle geçen çakal, bir büfenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntüde, çakalın avladığı kediyle caddede ilerlerken bir anda avını yolun ortasına bırakması, bir süre sonra çevresini kontrol ederek kediyi tekrar alıp uzaklaşması yer alıyor.

Büfe sahibi Halil Alaca, gazetecilere, güvenlik kameralarının bakımın yapan kişinin geçmişe dönük kayıtları incelediği sırada durumu fark ettiğini söyledi.

Yaban hayvanının kamera ışığını fark etmesinin ardından avını bırakıp gittiğini anlatan Alaca, çakalın çevrede dolaşarak kimsenin olmadığından emin olduktan sonra kediyi alıp götürdüğünden bahsetti.

Alaca, komşularının kedi beslediğine işaret ederek, "Çok sayıda kediden 3-4 kediye düştü. Bu durum dikkatimizi çekmişti. Bu kedilerin bir yaban hayvanı tarafından alındığından şüpheleniyorduk. Kamera kaydı olunca netleşmiş oldu." dedi.

Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan da çakalın ormanda aç kalmamak için şehre inmeyi tercih ettiği yorumunu yaparak, " Çakal, avını kedi veya farklı bir hayvan olarak görmez. Yiyecek olarak görür. Çakallardaki en büyük problem kuduz riski çünkü taşıyıcı olabiliyorlar. Sokak köpekleri normalde çakalın şehre inmesini engelleyebiliyor. Defans hattı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.