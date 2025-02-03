Zonguldak'ta Ders Zili Çaldı

Güncel

Momika\'nın öldürülmesiyle bir provokatör daha sahaya indi

Yargıtay\'ın "canavarca değil" kararına tepkiler çığ gibi

Van persie çıldırdı! Tüm dünya bu skandalı konuşuyor

Zonguldak'ta yarıyıl tatili sonrası ders zili çaldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 15 günlük yarıyıl tatilinin ardından yaklaşık 100 bin öğrenci ve 7 bin öğretmen için ders zili çaldı.

Zonguldak'ta yarıyıl tatilinin ardından bugün itibarıyla yaklaşık 100 bin ve 7 bin öğretmen için okullarda ders zili çaldı. 15 günlük aranın ardından öğrenciler okulun yolunu tuttu. Tatilde kitap okuyan, oyunlar oynayan öğrenciler yeniden sınıflarında arkadaşlarıyla buluştu. Karadeniz Ereğli'deki İzmirlioğlu İlköğretim Okulu'nda da ders zilinin çalmasıyla birlikte ikinci dönem başlamış oldu.

2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erdi. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayıp 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erdi.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart Pazartesi günü başlayacak 4 Nisan Cuma günü sona erecek. Eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te tamamlanmış olacak.