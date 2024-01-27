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Zonguldak'ta Ekipler Kar Mesaisinde

Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Sürücülerin güvenliği için önlem alan ekipler, zorlu hava koşullarında yolları açık tutmak için yoğun çaba sarf etti.

27.01.2024 - 02:57,
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Ekiplerin zorlu kar mesaisi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz'de kar uyarılarının ardından şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Devrek- Ankara yolunda gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Karla dolan karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücülerin imdadına ise Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri yetişti. Ekipler hem kar küreme hem de tuzlama araçları ile güzergahta çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

Zonguldak\'ta Ekipler Kar Mesaisinde
Kaynak: İHA
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