Zonguldak'ta kaybolan emekli maden işçisinin parçalanmış cesedi bulundu - Son Dakika
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Zonguldak'ta kaybolan emekli maden işçisinin parçalanmış cesedi bulundu

Zonguldak\'ta kaybolan emekli maden işçisinin parçalanmış cesedi bulundu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, 13 gündür haber alınamayan emekli maden işçisi İsmet Abalı'nın (74) yabani hayvanlar tarafından kısmen parçalanmış halde cesedi bulundu. Abalı, köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

05.08.2024 20:20
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ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, 13 gündür haber alınamayan emekli maden işçisi İsmet Abalı'nın (74) yabani hayvanlar tarafından kısmen parçalanmış halde cesedi bulundu. Abalı, köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Devrek ilçesi Tabaklar köyü Abalıoğlu Mahallesi'nde yaşayan İsmet Abalı, 24 Temmuz'da evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. O gün saat 17.00 sıralarında evinden 200 metre uzakta yol üzerinde görüldüğü öne sürülen Abalı'nın ailesi, jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekipleri ve komandolar bölgede arama çalışması başlattı. Dron ve iz takip köpeği kullanan ekipler, bölgedeki kırsal alanlarda ve dere yataklarında 2 çocuk babası, 3 torun sahibi emekli madenci İsmet Abalı'yı arama çalışmasını yürüttü.

Kadavra köpeği ile arama yapan ekipler, bugün Abalı'nın cansız bedenini en son evinden 3 kilometre uzakta odun toplarken görüldüğü yerden yaklaşık 100 metre uzaklıktaki ormanda dikenli çalıların içinde olduğunu tespit etti. Ekipler, Abalı'nın cansız bedeninin yabani hayvanlarca kısmen parçalandığını belirledi. Abalı'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemleri sonrası Abalı'nın cenazesi köy camiinde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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