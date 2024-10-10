Zonguldak\'ta Kaybolan Kadın Bulundu

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ZONGULDAK'ta defne yaprağı toplamak için gittiği ormanda kaybolan Hayriye Akbaba (78), jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması ile sağ bulundu.

Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesi Kokurdan Mahallesi'ndeki ormana dün defne yaprağı toplamaya giden Hayriye Akbaba, geri dönmedi. Yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. JASAT ve arama kurtarma köpeğinin de katıldığı çalışmalar Kül Barajı mevkisinde yoğunlaşırken, güvenlik kamerası görüntüleri de incelendi. Ekiplerin yoğun çabaları ile Hayriye Akbaba, bulundu. Kontrol amacıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Akbaba'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.