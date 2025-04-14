Zonguldak'ta Kedilere Altın Diş - Son Dakika
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Zonguldak'ta Kedilere Altın Diş

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Zonguldak'ta kırık dişi olan bir kediye altın diş yapıldı, Türkiye'de bir ilk olabilir.

14.04.2025 13:42
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Zonguldak'ta kediye altın diş yapıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta dişi kırılan bir kediye, sahibinin talebi üzerine 1,4 gram altın kullanılarak diş yapıldı. Tedaviyi gerçekleştiren veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, kedilerde altın dişin Türkiye'de ilk olabileceğini söyledi.

Zonguldak'ta bir veteriner kliniğine getirilen kedinin kırık dişi, yapılan muayene sonrası tedavi edildi. Kanal tedavisi ve geçici dolgunun ardından hasta sahibinin isteğiyle dişe altın kaplama yapıldı. Tedaviyi gerçekleştiren veteriner hekim Ömer Faruk Alkan; kırık diş için yaklaşık 1,4 gram ağırlığında altın kaplama kullanıldığını aktardı.

"Hasta sahibine sorduk, altını tercih etti"

Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, muayene sürecini şu sözlerle aktardı:

"Önce muayenede kedinin dişinin kırık olduğunu gördük. Önce genel durumuna baktık. Ağrı belirtisi var mı yok mu ona baktık. Tek taraflı bir ağrısının olduğunu keşfettik. Biz buradaki muayenede, pulpanın, sinirlerin açık olduğunu gördük. Kanal tedavisi yapıldı. Geçiş dolgusu yapıldı. Ondan sonra hasta sahibine şu soruldu. Altın mı, metal mi hangisinden yapalım? Hasta sahibi altın olmasını istedi. Biz de aynı şekilde altından bir kalıp oluşturuldu. O şekilde bir dolgu yaptık. Yaklaşık 1.2-1.4 o civarlarda bir altın kullanmış olduk."

"Türkiye'de nadir, hatta ilk olabilir"

Kedilere altın diş uygulamasının oldukça nadir olduğunu belirten Alkan, "Türkiye'de çok görünen hatta benim gördüğüm kadarı hiç görünmemiş bir şey ama tabi yapılmış, literatürde geçmemiş farklı bir şey vardır. Onu bilmiyorum ama internette baktığımızda, araştırdığımızda çok sık yapılan bir uygulama değil" dedi.

"Hiçbir sorun yaşamıyor, hayatına devam ediyor"

Tedavi sonrası kedinin durumunun gayet iyi olduğunu belirten Alkan, şunları söyledi:

"Hastanın durumu çok güzel. Yemek yemeye devam ediyor. Burada kanin dişlerin görevi aslında yemekten ziyade ısırmak, tutmaktır. Herhangi bir problemimiz yok. Uyumu da gayet güzel. Altının buradaki avantajlarından biri ağırlık ve uyum. Ağırlık uyumu da gayet güzeldi. Bir hafta, bir buçuk hafta geçmesine rağmen hiç sanki bir şey takmamış gibi hayatta devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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