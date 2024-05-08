Zonguldak'ta Osmanlı Çileği Hasadı Başladı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Osmanlı Çileği Hasadı Başladı

Zonguldak\'ta Osmanlı Çileği Hasadı Başladı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yetiştirilen ve pazara inmeden alıcı bulan coğrafi işaret belgeli Osmanlı çileğinde ilk hasat yapıldı. Rengi, aroması ve kokusuyla öne çıkan Osmanlı çileği, ilçede 3 köyde yaklaşık 40 yetiştirici tarafından üretilen Osmanlı çileğinde hasat başladı. Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinden bu yıl 4 ton rekolte bekleniyor. Karadeniz Ereğli Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticileri Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya, Osmanlı çileğine yurt içinden ve dışından yoğun talep geldiğini belirtti. Üretimde artış yaşandığını ifade eden Çetinkaya, bu yıl çileklerin erken olgunlaşmaya başladığını ve bölgedeki üretimin geçmiş yıllara göre en az 2 kat arttığını söyledi. Ereğli Kaymakamlığı ise Osmanlı çileğiyle ilgili çilek üreticiliği kursları açarak bu lezzete daha fazla insanın ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

08.05.2024 14:53
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yetiştirilen ve pazara inmeden alıcı bulan coğrafi işaret belgeli "Osmanlı çileği"nde ilk hasat yapıldı.

Rengi, aroması ve kokusuyla öne çıkan Osmanlı çileği, ilçede 3 köyde yaklaşık 40 yetiştirici tarafından üretilen Osmanlı çileğinde hasat başladı.

Mayıs ve haziran aylarında sabahın erken saatlerinde büyük özenle toplanarak satılan çilek, rengi ve aromasıyla kozmetikten gıdaya kadar farklı sektörlerden talep görüyor.

Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinden bu yıl 4 ton rekolte bekleniyor.

"Üretimde artış yaşandı"

Karadeniz Ereğli Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticileri Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya, gazetecilere, kilogramı 400 liradan satışa sunulan Osmanlı çileğine yurt içinden ve dışından yoğun talep geldiğini söyledi.

Çetinkaya, ilçedeki kurum ve kuruluşların desteğiyle 5 dönüm alan üzerine kurulan ve güvenlik kameralarıyla takip edilen Osmanlı Çileği Fide Üretim Merkezinin devreye girmesiyle üretimde artış yaşandığını kaydetti.

Bu yıl iklimsel nedenlerle çileklerin erken olgunlaşmaya başladığını aktaran Çetinkaya, "Yaptığımız çalışmalar kendini göstermeye başladı. Bölgemizde üretim, geçtiğimiz yıllara nazaran en az 2'ye katlandı. Yapılan çalışmalar, halkın bilgilendirilmesi, Osmanlı çileğinin yeniden anlaşılmış olması, bunda büyük etken. Osmanlı çileği için insanlar yeniden üretime başladı. Ereğli Kaymakamlığımız, Osmanlı çileğiyle ilgili çilek üreticiliği kursları açmaya başladı. Bu da son derece önemli bir adım." diye konuştu.

Çetinkaya, Osmanlı çileğinin pazar sorununun bulunmadığını dile getirerek, "Osmanlı çileğinin gelişimini sağlayabilmek için bu yıl kararlar aldık. Belli bir miktarını, Ereğli halkına tattırmak için manavlara, pazarlara küçük ambalajlarla indirmeyi düşünüyoruz. Ereğli'de yaşayan insanlar daha fazla Osmanlı çileğine yabancı kalmasın, bu lezzete kavuşsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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