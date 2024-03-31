Zonguldak'ta oy sayımı devam ediyor
ZONGULDAK - Zonguldak'ta oy kullanımı sona erdi. Oy sayım işlemleri sürüyor.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirtilen saat olan 17.00 itibariyle Zonguldak'ta oy kullanımı sona erdi.
Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi'nde seçimin tamamlanmasıyla birlikte 1175 nolu sandık açılarak önce zarfların sayımı gerçekleştirildi.
Ardından oy sayımına geçildi.
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Balıkesir'de yapılan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre CHP'nin adayı Ahmet Akın büyük bir oy oranıyla seçimi kazandı. Balıkesir halkı, seçimin ardından büyük bir coşkuyla sokaklara çıktı ve Ahmet Akın'ı kutladı.
Elazığ'ın Günbağı köyünde muhtarlık seçimlerinde aday olan Mustafa Demir, kurayla kaybettiği seçimin ardından kalp krizi geçirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalelere rağmen Demir kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Zonguldak'ta yapılan Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP'li Tahsin Erdem, resmi olmayan sonuçlara göre zaferini ilan etti. Erdem, Valilik binası önünde kutlama yaptı ve destekçilerine teşekkür etti.
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde sayımların tamamlanmasının ardından oylar torbalara konulup Diyarbakır İl Seçim Kuruluna getirildi. Görevlilerin polis kontrolünden geçtikten sonra İl Seçim Kurulu önünde beklemesi sonucu oy torbası kuyruğu oluştu.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaparak, CHP'nin yeni ruh ve mücadele azmiyle Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir başarı ortaya koyduğunu belirtti.
Afyonkarahisar'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık 52 bin oy alarak Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu.
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