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Zonguldak'ta oy sayımı devam ediyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta oy sayımı devam ediyor

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Zonguldak'ta oy kullanımı sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirtilen saat olan 17.00 itibariyle Zonguldak'ta oy kullanımı sona erdi. Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi'nde seçimin tamamlanmasıyla birlikte 1175 nolu sandık açılarak önce zarfların sayımı gerçekleştirildi. Ardından oy sayımına geçildi.

31.03.2024 20:42  Güncelleme: 20:43
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Zonguldak'ta oy sayımı devam ediyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta oy kullanımı sona erdi. Oy sayım işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirtilen saat olan 17.00 itibariyle Zonguldak'ta oy kullanımı sona erdi.

Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi'nde seçimin tamamlanmasıyla birlikte 1175 nolu sandık açılarak önce zarfların sayımı gerçekleştirildi.

Ardından oy sayımına geçildi.

Zonguldak\'ta oy sayımı devam ediyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta oy sayımı devam ediyor - Son Dakika

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