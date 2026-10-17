Zonguldak'ta sağanak sonrası 2 katlı evin duvarı çöktü, bazı evler tahliye edilecek - Son Dakika
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Zonguldak'ta sağanak sonrası 2 katlı evin duvarı çöktü, bazı evler tahliye edilecek

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Zonguldak\'ta sağanak sonrası 2 katlı evin duvarı çöktü, bazı evler tahliye edilecek
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Zonguldak'ta 3 gündür aralıklarla etkili olan sağanağın ardından Meşrutiyet Mahallesi'nde kullanılmayan 2 katlı evin duvarı akşam saatlerinde çöktü. İtfaiye, zabıta ve sağlık ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede bazı evlerin tedbir amacıyla tahliye edileceği belirtildi.

ZONGULDAK'ta 3 gündür etkili olan sağanak yağışın ardından, kullanılmayan 2 katlı evin duvarı çöktü.

Olay, akşam saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak'ta meydana geldi. Kentte 3 gündür aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağışın ardından, kullanılmayan 2 katlı bir evin duvarı çöktü. İhbar üzerine bölgeye Zonguldak Belediyesi itfaiye ve zabıta ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de tedbir amacıyla olay yerinde bekletildi. Çökme nedeniyle çevredeki binalar açısından oluşabilecek riskler değerlendirilirken, bazı evlerin tedbir amacıyla tahliye edileceği belirtildi. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta sağanak sonrası 2 katlı evin duvarı çöktü, bazı evler tahliye edilecek - Son Dakika
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