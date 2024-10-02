Zonguldak\'ta Sel Zararları Tespit Ediliyor

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Zonguldak'ta kuvvetli yağışın yol açtığı zararın tespiti için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Zonguldak Belediyesi, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, kentte 2 gün süreyle etkisini gösteren kuvvetli yağış sonrası sel sularının çekilmesiyle zarar gören yerlerde hasar tespit çalışmaları yürütüyor.

Belediye ekipleri, sel sularının getirdiği balçık, kaya ve ağaç parçalarını yollardan kaldırıp alanın temizliğini gerçekleştiriyor.

Çaydamar ile Mithatpaşa mahallelerinde heyelan sonrası çökme olan bazı yollarda da onarım çalışması başlatan ekipler, iş makineleri yardımıyla enkazları kaldırıyor.

Bu arada yağışın etkisiyle dere ve yollardan gelen balçıklı sular nedeniyle kıyı şeridinde denizin rengi kahverengiye döndü.

Öte yandan ekipler, Üzülmez ve Acılık derelerinin denize sürüklediği atıkların biriktiği Zonguldak Limanı'nda temizlik yapıyor.