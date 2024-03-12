Zonguldak'ta Silahlı Kavga Davası Başladı

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Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki müzikholde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Z.B, oğlu M.B. ile eşi tutuksuz sanık Z.Ş.B. ve taraf avukatları katıldı. Kavgada ölen işletme sahibi Tolga Korkmaz'ın annesi Refika Korkmaz da salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık L.A. ile tutuksuz sanık A.K. ise duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Söz verilen sanık M.B, 8 kasa içki borcunu almak için aradığı Korkmaz'ın çağırması üzerine gittikleri müzikholde L.A. ile arabadan indikleri sırada Korkmaz'ın üzerine doğru yürüdüğünü ve maktulün "Sen kimsin, beni para için arıyorsun, para için buraya geliyorsun?" dediğini iddia etti.

L.A'nın konuşmaya geldiklerini belirttiğini ancak maktulün onu ittiğini önü süren M.B, "Biri L.A'ya vurdu. Daha sonra bütün kalabalık üzerimize çullandı. Ellerine ne geçerse onunla saldırdılar. O sırada bize doğru gelen babamın yüzüne takoz parçası isabet etti, yere düştü. Babama doğru yönelirken arkamdan 3-4 el silah sesi duydum, paniğe kapıldım. L.A'da silah olduğunu bilmiyordum. Panikle arabamdaki tüfeği aldım. Tüfeği aldıktan sonra kalabalığın olduğu tarafa doğru yanlış hatırlamıyorsam bir kez ateş ettim, ortalık biraz dağıldı. Babamla biri boğuşuyordu, babamı kurtardım, köye kaçtım." diye konuştu.

Pişmanlık duyduğunu, böyle bir şey yaşanmasını istemeyeceğini dile getiren M.B, öldürme veya yaralama kastıyla değil, babasını ve L.A'yı kalabalığın elinden kurtarmak için silah kullanmak zorunda kaldığını ileri sürdü. M.B, olaydan 2 ay önce de vurulduğunu ve silah sesini duyunca paniklediğini kaydetti.

Sanık Z.B. de başına aldığı darbeden sonra olayları ve kişileri tam göremediğini, yerde dövüldüğü sırada oğlunun kendisini kurtardığını aktardı.

Sanık L.A. ise kendisini korumak için silahını ateşlediğini savundu.

Maktulün annesi Refika Korkmaz, her şeyin planlı yapıldığını düşündüğünü ve şikayetçi olduğunu belirterek, "Oğlumu 8 kasa bira için mi öldürdüler, niye öldürdüler, bunun için mi? Bedelini kim ödeyecek?" diyerek gözyaşı döktü.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Z.B. ve L.A'nın, üzerine atılı suçun niteliğinin değişme ihtimalini ve tutuklu geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.

M.B'nin tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme, kamera görüntülerinin bilirkişi tarafından incelenmesini kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

Olay

Çaydeğirmeni beldesi Yeni Mahalle'deki müzikholde, 23 Mayıs 2022'de işletme sahibi Tolga Korkmaz ve çalışanı O.P. ile anlaşmazlık yaşadıkları L.A. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda ateş eden L.A'nın silahı tutukluk yapınca yanındaki M.B. tüfekle Korkmaz ve O.P'yi vurmuştu. Devrek ve Çaycuma Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Korkmaz müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Jandarmaya teslim olan M.B, babası Z.B. ve L.A'nın yanı sıra A.K. ve Z.Ş.B. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden M.B, Z.B. L.A. ve A.K. tutuklanmış, Z.Ş.B. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. A.K. de adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, M.B'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, Z.B. ve A.K'nin "suça iştirak"ten müebbet, L.A'nın "öldürmeye teşebbüs" ve Z.Ş.B'nin ise "yardım etme" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.