Zonguldak'ta Takla Atan Araçta Çift Yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Takla Atan Araçta Çift Yaralandı

Zonguldak\'ta Takla Atan Araçta Çift Yaralandı

Dursun ve Döndü Akkaya çifti, pazar dönüşünde takla atan otomobilleriyle yaralandı.

13.11.2024 15:16
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ZONGULDAK'ta otomobilin takla attığı kazada pazar alışverişinden dönen Dursun Akkaya (75) ile eşi Döndü Akkaya (70), yaralandı.

Kent merkezine giden Dursun ve Döndü Akkaya çifti, pazar alışverişi yapıp köylerine dönmek için otomobille yola çıktı. Dursun Akkaya'nın kullandığı 67 DC 154 plakalı otomobil, öğle saatlerinde Zonguldak- Ankara yolunun Köroğlu köyü mevkisinde yoldan çıkarak takla attı. İhbarla olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralı çifti sıkıştığı yerden çıkardı. Çift, ambulanslarla götürüldükleri Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Akkaya çiftinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Takla Atan Araçta Çift Yaralandı - Son Dakika

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