Zonguldak'ta Trafik Denetimleri Sürüyor

Zonguldak'ta trafik ekipleri denetimlerini sürdürüyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta trafik ekipleri araç sürücülerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Fevzipaşa Caddesi'nde kapsamlı bir trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında motosiklet, taksi, minibüs, ticari eşya ve yük taşıyan araçlar detaylı şekilde kontrol edildi.

Polis ekipleri, ehliyet, ruhsat ve diğer evrakları inceleyerek sürücülerin belgelerinin eksiksiz olup olmadığını denetledi.

Kontrol noktasında durdurulan araç sürücüsü Celal Kızılsu, "Devamlı kontrol olursa daha iyi olur. Ehliyet, ruhsat gibi evraklarımıza bakıyorlar. Benim evraklarımda bir eksiklik yok" diye konuştu.

Gün boyu devam edecek uygulamada, trafik güvenliğini sağlamak ve kural ihlallerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.