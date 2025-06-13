Zorlu PSM'de 'PSM Loves Summer' Başladı - Son Dakika
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Zorlu PSM'de 'PSM Loves Summer' Başladı

Zorlu PSM\'de \'PSM Loves Summer\' Başladı
13.06.2025 11:27
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Zorlu PSM, uluslararası sanatçıları ağırladığı 'PSM Loves Summer' konser serisini başlattı.

Zorlu Performans Sanatları Merkezinin (Zorlu PSM) bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği konser serisi "PSM Loves Summer" müzikseverlerle buluştu.

Program, dünyanın çeşitli yerlerinden uluslararası ve yenilikçi sanatçıları konuk ederek, İstanbul'un kültür sanat alanında buluşma noktası haline gelmesine katkı sunuyor.

"PSM Loves Summer" Türkiye'deki dinleyicileri dünya müziğinin önde gelen isimleriyle bir araya getirerek, kültürler arası etkileşimde rol oynamayı hedefliyor.

Konser serisinde, elektronik, indie, soul, alternatif müzik, caz, R&B gibi farklı türler dinleyiciyle buluşturularak, katılımcılara geniş ve zengin müzikal deneyim sunulması planlanıyor.

Luvcat ve Barry Can't Swim ilk kez Türkiye'ye gelecek

Anohni & The Johnsons konseriyle 10 Haziran'da başlayan programa ilişkin AA muhabirine konuşan Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, merkezde yaz aylarının 4 yıldır çok heyecanlı geçtiğini belirtti.

Ova, "PSM Loves Summer biraz festival gibi konser serisi. Bu seriyi 4 yıl önce başlattık. Dünya çapında turnede olan, dünya festivallerinde yer alan sanatçıları, Zorlu PSM'de İstanbullu müzikseverlerle buluşturmak için başladık. Bu yıl da 10 Haziran'da Anohni ile açtık konser serisini, bir sonraki konserimiz 18 Haziran'da Breathe ile olacak." dedi.

Seride 5 Temmuz'da Jessica Pratt'ı ağırlayacaklarını dile getiren Ova, "ABD'li bir şarkıcı, kendine has yorumu var. 2 Ağustos'ta bu seriye, Türkiye'deki izleyicinin yoğun ilgi gösterdiği Hurts grubuyla devam edeceğiz. Grammy, MTV Müzik Ödülleri de dahil birçok ödüle sahip bir grup. Sonrasında 6 Ağustos'ta Masego bizlerle olacak. O da çok özel bir isim. Hem şarkıcı hem saksafon sanatçısı." diye konuştu.

Konser serisinde müzisyen Luvcat'ın 4 Eylül'de dinleyicilerle buluşacağını bildiren Ova, "İlk defa Türkiye'ye geliyor. Müzik tarzını romantik pop olarak adlandırabilirim. Yine kendine has teatral bir yorumu ve sahnesi var. 26 Eylül'de de Barry Can't Swim ile bu seriyi noktalıyor olacağız. Elektronik müziğin en önemli temsilcilerinden ve ilk kez Türkiye'ye gelecek sanatçılarımızdan biri." ifadelerini kullandı.

"Bizim için en büyük heyecan, dünya festivallerinin önemli isimlerini yakalamak"

Filiz Ova, her yaz bu konser serisi programıyla çok heyecanlandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim için en büyük heyecan, dünya festivallerinin önemli isimlerini yakalamak. Yeni isimlerle de izleyicimizi buluşturmak istiyoruz. Breath, Luvcat, Jessica Pratt gibi isimler uluslararası festivallerde ve sahnelerde yer almış ama Türk izleyicisinin belki yeni tanıştığı isimler. Diğer taraftan da büyük isimler var. Bu festival serisinin amacı, yazı canlı, dinamik tutmak. Bizler hem işimiz hem de özel hayatımız gereği konserlerin birçoğunu takip etmeye çalışıyoruz. Yurt dışında bu isimleri izlemeye çalışıyoruz ve o yönde aslında bir program yapıyoruz. Ekip olarak bu festivali heyecanla bekliyoruz. Her ismin çok özel, kendine has bir tarzı, yorumu ve sanatçı duruşu var. Her biri bizim için özel bir heyecan ve deneyim oluyor. İzleyicilerimizle de bu deneyimi paylaşmak çok önemli."

Zorlu PSM'nin 12 yıldır Türkiye'nin kültür sanat hayatında var olduğunu vurgulayan Ova, "Yılda 1000'in üzerinde etkinlik yaparak 700 binin üzerinde izleyici ağırlayan bir kurum. Bu yaz amfi alanımızı yeniledik. Hem dekoratif olarak yeni alanlar ekledik hem de dünya mutfaklarından farklı örnekleri burada izleyicilerimize sunacağız. Yaz boyu İstanbul'da yeni bir meydan yaratmış olduk. Konserler, film ve maç gösterimleri, yoga, söyleşiler, workshoplar gibi yoğun bir programla izleyicilerimizi karşılıyor olacağız." dedi.

"PSM Loves Summer" konserlerinin gerçekleştiği günlerde, amfi alanında da Shangria La, Jamie S, EMIRAN, Eren Dutlu, Istanbul Modular Ensemble ve Timuçin Coşkun'un da aralarında bulunduğu yerli müzisyenler dinleyicilerle buluşacak.??????

Kaynak: AA

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