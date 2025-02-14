Zübeyde Hanım Gemisi Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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Zübeyde Hanım Gemisi Ziyarete Açıldı

Bakan Uraloğlu, Zübeyde Hanım Eğitim ve Sergi Gemisi'nin halkın ziyaretine açıldığını duyurdu.

14.02.2025 13:46
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zübeyde Hanım Eğitim ve Sergi Gemisi'nin yeniden halkın ziyaretine açıldığını belirterek "Gemimiz, ülkemizde denizcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve denizcilik bilincini artırmak amacıyla hizmet vermeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin adını taşıyan Zübeyde Hanım Eğitim ve Sergi Gemisi'nin 11 Mart 2014'te hizmete alındığını ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce filoya dahil edilerek eğitim-sergi gemisine dönüştürüldüğünü bildirdi.

Geminin, yıllarca hizmet verdikten sonra 6 aylık bakım ve onarımdan geçtiğini belirten Bakan Uraloğlu, bu sürecin ardından yeniden halkın ziyaretine açıldığını kaydetti.

Uraloğlu, halen İzmir Pasaport İskelesi'nde konuşlu olan gemiyi her yıl ortalama 75 bin kişinin ziyaret ettiği bilgisini verdi.

Geminin tarihi ve kültürel katkısına dikkati çeken Uraloğlu, "Gemimiz, ülkemizde denizcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve denizcilik bilincini artırmak amacıyla hizmet vermeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, gemide, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve denizcilik sektörüyle ilgili tarihi objeler, kitaplar ve sergi alanlarının yer aldığını aktardı.

Pazartesi ve perşembe hariç her gün ziyaret edilebiliyor

"Denizci millet, denizci ülke" ilkesiyle toplumun denizle bağını güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Uraloğlu, gençlerin bu alana ilgisini artırmayı ve denizcilik eğitimine katkı sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Gemi, denizciliğe ilgi duyan vatandaşlarımızı ve özellikle gençlerimizi deniz kültürüyle buluşturmak adına önemli bir fırsat sunuyor. Denizcilik kültürünün ve deniz sevgisinin daha geniş kitlelere yayılması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu projeyi, gençlerimiz başta olmak üzere, denizciliğe ilgi duyan herkesin faydalanabileceği bir eğitim ve kültür merkezi olarak görüyoruz."

Ziyarete açılan gemi, pazartesi ve perşembe hariç her gün 10.00-17.30 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zübeyde Hanım Gemisi Ziyarete Açıldı - Son Dakika

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