Zuckerberg Instagram'a Yönelik Bağımlılık İddialarını Reddetti
Zuckerberg Instagram'a Yönelik Bağımlılık İddialarını Reddetti

19.02.2026 10:11
Mark Zuckerberg, Instagram'ın gençleri bağımlı yapmak için tasarlanmadığını savundu.

ABD'li teknoloji şirketi Meta'nın Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, " Instagram'ın gençleri bağımlı yapmak için tasarlanmadığını" belirterek platformun çocuklara zarar verdiği iddialarını reddetti.

Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, Zuckerberg, Los Angeles County bölgesinde bir mahkemede görülen çocuklarda sosyal medya bağımlılığı davasında ifade verdi.

Zuckerberg, ifadesinde Meta'nın kullanıcıların platformda daha fazla zaman geçirmesini isteyip istemediği sorusuna, "Sürdürülebilir bir topluluk inşa etmeye odaklanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kısa vadede kullanıcıların daha fazla vakit geçirmesini sağlayan ancak onları mutsuz eden bir ürünün uzun vadede kullanılmayacağını savunan Zuckerberg, "İnsanların her ay platformda geçirdiği süreyi maksimize etmeye çalışmıyorum." dedi.

Davacılar, Instagram'ın yanı sıra YouTube, TikTok ve Snapchat gibi platformların sahibi olduğu şirketlerin de gençleri bağımlılık yapıcı özellikleri bilinçli şekilde geliştirdiğini iddia ederken Zuckerberg, "Instagram'ın genç kullanıcıları bağımlı yapmak için tasarlanmadığını" ifade etti.

Zuckerberg, 13 yaş altı çocukların hiçbir zaman Instagram kullanmasına izin verilmediğini ve Meta'nın zaman içinde reşit olmayan kullanıcıları tespit etmek için araçlar geliştirdiğini savunarak bazı kullanıcıların yaşlarını yanlış beyan ettiğini ve bunun denetlenmesinin zor olduğunu sözlerine ekledi.

Ayrıca 2022 tarihli bir belgede, Meta tarafından 2023 için kullanıcı başına günlük 40 dakika, 2026 için ise 46 dakika uygulama kullanım süresinin hedeflendiği belirtilirken Zuckerberg ise bu tür verilerin ekipler için hedef değil, sektör genelinde performansı ölçme göstergesi olduğu yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

Mark Zuckerberg, Teknoloji, Instagram, Güncel

Son Dakika Güncel Zuckerberg Instagram'a Yönelik Bağımlılık İddialarını Reddetti - Son Dakika

