Son Dakika Hab Haberleri

- 23.10.2019 20:40 Bakan varank: kritik teknolojilerde atılım sağlayıp, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Pendik'te, yaklaşık 100 dönüm alana kurduğu 'Teknopol İstanbul"un temel atma töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, katılımıyla gerçekleşti.
- 08.10.2019 12:05 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir" "Türkiye, hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine haddini bildirecek hem de Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine fırsat sağlayacaktır"ANKARA - Cumhurbaşkanı...
- 08.10.2019 11:31 "Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye, hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine haddini bildirecek hem de Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine fırsat sağlayacaktır.
- 08.10.2019 11:27 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye, hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine haddini bildirecek hem de Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine fırsat sağlayacaktır.
- 08.10.2019 09:51 "Ich hab' noch einen Koffer in Berlin" sergisi açıldı
Erdal İnci ve Oddviz kolektifinin eserlerinden oluşan "Ich hab' noch einen Koffer in Berlin" adlı sergi, Goethe Enstitüsü'nün İstanbul'daki merkezinde sanatseverlerle buluştu.
- 23.09.2019 23:11 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Genel Sekreter Tüm Ülkeleri İklim Değişikliği ile Mücadele...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın genel sekreter tüm ülkeleri iklim değişikliği ile mücadele hususunda elini taşın altına koymaya davet etti.
- 23.09.2019 23:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan,BM İklim Değişikliği Zirvesi'nde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan,New York'taki BM İklim Değişikliği Zirvesi'nde konuştu.
- 23.09.2019 22:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın genel sekreter tüm ülkeleri iklim değişikliği ile mücadele hususunda...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın genel sekreter tüm ülkeleri iklim değişikliği ile mücadele hususunda elini taşın altına koymaya davet etti.
- 03.09.2019 10:49 ABD maçı öncesi 12 Dev Adam'a sevindirici haber
Parmağındaki sakatlık nedeniyle Japonya karşılaşmasında forma giyemeyen Scottie Wilbekin'in ABD karşısında forma giyebilecek.
- 07.08.2019 12:47 Husiler Suudi Arabistan sınırına yakın bölgelerde gücünü artırıyor
İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son birkaç gündür düzenledikleri saldırılar neticesinde Suudi Arabistan'ın Necran kenti karşısında yer alan El-Cevf'e bağlı Hab ve Şaaf ilçesindeki 37 noktanın ele geçirildiğini belirtti
- 25.07.2019 10:26 Hayatının 'Bahar'ında uyuşturucudan ölen gencin ibretlik hikayesi
Samsun'da, metruk bir evde uyuşturucu krizine girip hayatını kaybeden 24 yaşındaki gencin en büyük hayalinin futbolcu olmak olduğu öğrenildi.
- 27.05.2019 12:23 Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
Malatya'da bir kadın uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
- 22.05.2019 23:55 Malatya'da Komşular Arası Silahlı Kavga: 3 Yaralı
Malatya'da komşular arası silahlı kavga: 3 yaralıMALATYA - Malatya'da komşular arasında çıkan tartışmada, 3 kişi pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralandı.
- 22.05.2019 23:51 Komşular Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı
Malatya'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
- 22.05.2019 23:41 Malatya'da Komşular Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı
Malatya'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
- 18.05.2019 10:49 Kahramankazan'da "Uzay ve Havacılık Fakültesi" Kurulması Çalışmaları
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u ziyaret eden Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan ve beraberindeki heyet, ilçede kurulması planlanan Uzay ve Havacılık Fakültesi ile ilgili istişarelerde bulundu.
- 18.05.2019 10:32 Uzay ve Havacılığın Kalbine Fakülte Müjdesi
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan ve beraberindeki heyet, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u ziyaret etti.
- 16.05.2019 16:53 Polonyalı Akademisyenler Maden Müzesi'ne Hayran Kaldı
Polonyalı akademisyenler Maden Müzesi'ne hayran kaldıZONGULDAK - Zonguldak'ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen uluslararası öğrenci sempozyumu için kente gelen Polonyalı akademisyenler, Maden Müzesi'ni gezdi.
- 22.04.2019 13:28 Aso'dan Başkan Oğuz'a Ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.
- 30.03.2019 15:45 Hab'da Türkiye'ye Çağ Atlatacak Çok Önemli Faaliyetler Olacak"
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara Uzay Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) yapımı tamamlanan ilk fabrika olan Makine Freze Kalıp (MFK) fabrikasının tarihi bir rol üstlendiğini belirterek, "Başkanlığımız, mümkün olan her türlü desteği verecek.
- 26.03.2019 10:21 Kahramankazan-Ankara Yolu Genişletme Çalışmaları Yeniden Başladı
Kahramankazan-Ankara devlet karayolundaki genişletme çalışmaları yeniden başladı.
- 21.03.2019 14:16 Savunma ve Havacılık Sektöründe Kayseri Sanayisinin Gelecekteki Yeri"
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Sektörün yeteneklerinin belirlenmesi ve tekrarların önüne geçilerek sağlıklı ve etkin yatırımların yapılabilmesi, harbe hazırlık faaliyetleri çerçevesinde farklı sektördeki benzer yeteneklerin tespit edilmesi amacı ile tüm sektör firmalarımızın detaylı...
- 19.03.2019 13:34 Üniversitelilere Elleriyle Menemen Yaptı
AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, ilçede öğrenim gören üniversite öğrencilerinin davetini kırmayarak, öğrencilere kendi elleriyle menemen yaptı.
- 12.12.2018 13:50 Yemen'in Güneyinde Yoğunlaşan Çatışmalar Halkı Göçe Zorluyor
Dali'de çatışmalar büyüyorHagab Köyü ile sınırlı kalmayan ve Demt İlçesinin güney bölgelerinde büyüyen çatışmalar Dali'nin Beytul Yezidi, Er-Rabat, Hab, Er-Ruhbe, El-Maraş ve El-Esle köylerine de sıçradı
- 09.11.2018 12:21 Yemen Ordusu Dali'nin Bazı Bölgelerinde Kontrolü Sağladı
Ayrıca Demt'in batı kapısı konumundaki Hab bölgesinin de Husilerden alındığı ifade edildi
- 08.11.2018 18:50 Teknohab Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi" Kuruldu
ASELSAN, TUSAŞ, HAB Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Gazi Üniversitesi "Teknohab Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi" unvanlı şirket kurdu.
- 29.10.2018 19:07 Erdoğan'ın Pilotundan İstanbul Havalimanı Yorumu: Dünyada Böylesi Yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pilotu Mithat Görkem Aksoy, İstanbul Havalimanı için yaptığı açıklamada, "Dünyada böylesi yok." dedi.
- 29.10.2018 16:58 Dha İstanbul Bülteni - 4
21 - Haber Kodu : 181029157_ - İstanbul
- 29.10.2018 16:23 İstanbul- Atatürk Havalimanı'nda Ticari Uçuşlar 31 Aralık'ta Sonlandırılacak
İstanbul Yeni Havalimanı açılışına katılan DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, burada Demirören Haber Ajansı Muhabiri'nin (DHA) sorularını yanıtladı
- 29.10.2018 15:58 Atatürk Havalimanı'nda Ticari Uçuşlar 31 Aralık'ta Sonlandırılacak
sorularını yanıtladı.
- 29.10.2018 15:57 Atatürk Havalimanı'nda Ticari Uçuşlar 31 Aralık'ta Sonlandırılacak
sorularını yanıtladı.
- 26.09.2018 10:03 Antalya'da Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
Antalya’nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan yaya hayatını kaybetti.
- 25.09.2018 22:20 Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
– ANTALYA'nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Şaban Büyükkara (66) yaşamını yitirdi.
- 25.09.2018 22:18 Antalya'da Trafik Kazası: 1 Ölü
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
- 27.06.2018 20:20 "TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi" Ankara'ya Yakışacak
Bakanlar Kurulu Kararınca Ankara, Kastamonu, Kırklareli ve Çankırı'da bazı alanlar, teknoloji geliştirme bölgesi olarak belirlendi.
- 08.06.2018 11:15 Müsiad Ankara, Vekil Adaylarını Ağırladı
MÜSİAD Ankara'da gerçekleşen toplantının konuğu AK PARTİ 2. Bölge Milletvekili Adayı Orhan Yeğin oldu. MÜSİAD Ankara üyelerinin sorularını yanıtlayan Yeğin "Ankara'nın kalkınması için el ele vereceğiz"vurgusu yaptı.
- 06.06.2018 18:29 Aliağa'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
İzmir’in Aliağa ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
- 31.05.2018 01:59 Milletvekili Kesin Aday Listesi Açıklandı (3)
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
- 21.05.2018 18:28 HDP'nin Milletvekili Aday Listesi Belli Oldu!
24 Haziran seçimleri için milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etmeye hazırlanan HDP'de liste netleşti. İşte HDP'nin aday listesi...
- 21.05.2018 16:19 Saadet Partisi'nin Adayları Belli Oldu
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Sonrasında ise adaylar açıklandı.
- 21.02.2018 13:55 Toki, Siteler İçin Tosi Modelini Hayata Geçirmeyi Planlıyor!
MÜSİAD Ankara DTM Mobilya ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu toplantısı, MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal'ın katılımıyla ANSİMOD Merkezi'nde düzenlendi.
- 19.02.2018 09:14 Kanal İstanbul'dan Sonra İkinci Büyük Proje Ankara'ya Yapılıyor
Ankara'da 6 milyar dolar yatırımla uzay ve havacılık alanında yerli ürünlerin üretileceği HAB kuruluyor. Tesis, Kanal İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en büyük 2. projesi olacak.
- 05.02.2018 22:41 Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 4'e Yükseldi
Manisa'nın Soma ilçesinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
- 05.02.2018 22:37 Manisa'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 4'e Yükseldi
Manisa’nın Soma ilçesinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.
- 01.02.2018 22:04 Manisa'daki 'Sahte İçki' Ölümleri
Manisa'daki 'sahte içki' ölümleri Akhisar ve Soma'da 3 kişinin hayatını kaybettiği sahte içki soruşturmasında 4 kişi tutuklandıMANİSA - Manisa'nın Akhisar ve Soma ilçelerinde farklı tarihlerinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de tedavi gördüğü alkol zehirlenmeleri ilgili...
- 01.02.2018 21:36 Sahte İçki Ölümleri Sonrası 4 Kişi Tutuklandı
Manisa'nın Akhisar ve Soma ilçelerinde farklı tarihlerinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de tedavi gördüğü alkol zehirlenmeleri ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklandı.
- 01.02.2018 21:33 Manisa'daki 'Sahte İçki' Ölümleri
Manisa’nın Akhisar ve Soma ilçelerinde farklı tarihlerinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de tedavi gördüğü alkol zehirlenmeleri ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklandı.
- 16.01.2018 18:04 Kayıp Nişanlısını Ararken, 4 Arkadaşıyla Birlikte Kayboldu
ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde S.K. adlı genç kadın, kaybolan nişanlısını aramak için çıktıkları dağlık arazide 4 arkadaşıyla birlikte kayboldu.
- 16.01.2018 17:31 Dağda Kaybolan 5 Kişi Bulundu
Isparta’nın Sütçüler ilçesinde mermer numunesi almak için çıktıkları dağ yolunda araçlarının çamura saplanması nedeniyle kaybolan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından bulundu.
- 06.01.2018 22:07 Yemen Genelkurmay Başkanı Tedavi İçin Suudi Arabistan'a Gitti
Genelkurmay Başkanı Ukayli'nin ziyaret ettiği Cevf'in en büyük ilçesi konumundaki "Hab eş-Şaaf" da bir ayı aşkın süredir hükümet güçleri ile Husiler arasında devam eden şiddetli çatışmalarda ordu önemli kazanımlar elde etmişti