Son Dakika Hab Haberleri

20:40 Bakan varank: kritik teknolojilerde atılım sağlayıp, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı... Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Pendik'te, yaklaşık 100 dönüm alana kurduğu 'Teknopol İstanbul"un temel atma töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, katılımıyla gerçekleşti.

12:05 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir" "Türkiye, hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine haddini bildirecek hem de Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine fırsat sağlayacaktır"ANKARA - Cumhurbaşkanı...

11:31 "Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye, hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine haddini bildirecek hem de Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine fırsat sağlayacaktır.

11:27 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye, hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine haddini bildirecek hem de Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine fırsat sağlayacaktır.

09:51 "Ich hab' noch einen Koffer in Berlin" sergisi açıldı Erdal İnci ve Oddviz kolektifinin eserlerinden oluşan "Ich hab' noch einen Koffer in Berlin" adlı sergi, Goethe Enstitüsü'nün İstanbul'daki merkezinde sanatseverlerle buluştu.

10:49 ABD maçı öncesi 12 Dev Adam'a sevindirici haber Parmağındaki sakatlık nedeniyle Japonya karşılaşmasında forma giyemeyen Scottie Wilbekin'in ABD karşısında forma giyebilecek.

12:47 Husiler Suudi Arabistan sınırına yakın bölgelerde gücünü artırıyor İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son birkaç gündür düzenledikleri saldırılar neticesinde Suudi Arabistan'ın Necran kenti karşısında yer alan El-Cevf'e bağlı Hab ve Şaaf ilçesindeki 37 noktanın ele geçirildiğini belirtti

10:26 Hayatının 'Bahar'ında uyuşturucudan ölen gencin ibretlik hikayesi Samsun'da, metruk bir evde uyuşturucu krizine girip hayatını kaybeden 24 yaşındaki gencin en büyük hayalinin futbolcu olmak olduğu öğrenildi.

23:55 Malatya'da Komşular Arası Silahlı Kavga: 3 Yaralı Malatya'da komşular arası silahlı kavga: 3 yaralıMALATYA - Malatya'da komşular arasında çıkan tartışmada, 3 kişi pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralandı.

10:49 Kahramankazan'da "Uzay ve Havacılık Fakültesi" Kurulması Çalışmaları Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u ziyaret eden Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan ve beraberindeki heyet, ilçede kurulması planlanan Uzay ve Havacılık Fakültesi ile ilgili istişarelerde bulundu.

10:32 Uzay ve Havacılığın Kalbine Fakülte Müjdesi Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan ve beraberindeki heyet, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u ziyaret etti.

16:53 Polonyalı Akademisyenler Maden Müzesi'ne Hayran Kaldı Polonyalı akademisyenler Maden Müzesi'ne hayran kaldıZONGULDAK - Zonguldak'ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen uluslararası öğrenci sempozyumu için kente gelen Polonyalı akademisyenler, Maden Müzesi'ni gezdi.

13:28 Aso'dan Başkan Oğuz'a Ziyaret Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

15:45 Hab'da Türkiye'ye Çağ Atlatacak Çok Önemli Faaliyetler Olacak" Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara Uzay Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) yapımı tamamlanan ilk fabrika olan Makine Freze Kalıp (MFK) fabrikasının tarihi bir rol üstlendiğini belirterek, "Başkanlığımız, mümkün olan her türlü desteği verecek.

14:16 Savunma ve Havacılık Sektöründe Kayseri Sanayisinin Gelecekteki Yeri" Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Sektörün yeteneklerinin belirlenmesi ve tekrarların önüne geçilerek sağlıklı ve etkin yatırımların yapılabilmesi, harbe hazırlık faaliyetleri çerçevesinde farklı sektördeki benzer yeteneklerin tespit edilmesi amacı ile tüm sektör firmalarımızın detaylı...

13:34 Üniversitelilere Elleriyle Menemen Yaptı AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, ilçede öğrenim gören üniversite öğrencilerinin davetini kırmayarak, öğrencilere kendi elleriyle menemen yaptı.

13:50 Yemen'in Güneyinde Yoğunlaşan Çatışmalar Halkı Göçe Zorluyor Dali'de çatışmalar büyüyorHagab Köyü ile sınırlı kalmayan ve Demt İlçesinin güney bölgelerinde büyüyen çatışmalar Dali'nin Beytul Yezidi, Er-Rabat, Hab, Er-Ruhbe, El-Maraş ve El-Esle köylerine de sıçradı

12:21 Yemen Ordusu Dali'nin Bazı Bölgelerinde Kontrolü Sağladı Ayrıca Demt'in batı kapısı konumundaki Hab bölgesinin de Husilerden alındığı ifade edildi

18:50 Teknohab Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi" Kuruldu ASELSAN, TUSAŞ, HAB Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Gazi Üniversitesi "Teknohab Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi" unvanlı şirket kurdu.

16:58 Dha İstanbul Bülteni - 4 21 - Haber Kodu : 181029157_ - İstanbul

16:23 İstanbul- Atatürk Havalimanı'nda Ticari Uçuşlar 31 Aralık'ta Sonlandırılacak İstanbul Yeni Havalimanı açılışına katılan DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, burada Demirören Haber Ajansı Muhabiri'nin (DHA) sorularını yanıtladı

10:03 Antalya'da Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü Antalya’nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan yaya hayatını kaybetti.

22:20 Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü – ANTALYA'nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Şaban Büyükkara (66) yaşamını yitirdi.

22:18 Antalya'da Trafik Kazası: 1 Ölü Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

20:20 "TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi" Ankara'ya Yakışacak Bakanlar Kurulu Kararınca Ankara, Kastamonu, Kırklareli ve Çankırı'da bazı alanlar, teknoloji geliştirme bölgesi olarak belirlendi.

11:15 Müsiad Ankara, Vekil Adaylarını Ağırladı MÜSİAD Ankara'da gerçekleşen toplantının konuğu AK PARTİ 2. Bölge Milletvekili Adayı Orhan Yeğin oldu. MÜSİAD Ankara üyelerinin sorularını yanıtlayan Yeğin "Ankara'nın kalkınması için el ele vereceğiz"vurgusu yaptı.

01:59 Milletvekili Kesin Aday Listesi Açıklandı (3) Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

18:28 HDP'nin Milletvekili Aday Listesi Belli Oldu! 24 Haziran seçimleri için milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etmeye hazırlanan HDP'de liste netleşti. İşte HDP'nin aday listesi...

16:19 Saadet Partisi'nin Adayları Belli Oldu Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Sonrasında ise adaylar açıklandı.

13:55 Toki, Siteler İçin Tosi Modelini Hayata Geçirmeyi Planlıyor! MÜSİAD Ankara DTM Mobilya ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu toplantısı, MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal'ın katılımıyla ANSİMOD Merkezi'nde düzenlendi.

09:14 Kanal İstanbul'dan Sonra İkinci Büyük Proje Ankara'ya Yapılıyor Ankara'da 6 milyar dolar yatırımla uzay ve havacılık alanında yerli ürünlerin üretileceği HAB kuruluyor. Tesis, Kanal İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en büyük 2. projesi olacak.

22:37 Manisa'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 4'e Yükseldi Manisa’nın Soma ilçesinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.

22:04 Manisa'daki 'Sahte İçki' Ölümleri Manisa'daki 'sahte içki' ölümleri Akhisar ve Soma'da 3 kişinin hayatını kaybettiği sahte içki soruşturmasında 4 kişi tutuklandıMANİSA - Manisa'nın Akhisar ve Soma ilçelerinde farklı tarihlerinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de tedavi gördüğü alkol zehirlenmeleri ilgili...

21:36 Sahte İçki Ölümleri Sonrası 4 Kişi Tutuklandı Manisa'nın Akhisar ve Soma ilçelerinde farklı tarihlerinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de tedavi gördüğü alkol zehirlenmeleri ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklandı.

21:33 Manisa'daki 'Sahte İçki' Ölümleri Manisa’nın Akhisar ve Soma ilçelerinde farklı tarihlerinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de tedavi gördüğü alkol zehirlenmeleri ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklandı.

18:04 Kayıp Nişanlısını Ararken, 4 Arkadaşıyla Birlikte Kayboldu ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde S.K. adlı genç kadın, kaybolan nişanlısını aramak için çıktıkları dağlık arazide 4 arkadaşıyla birlikte kayboldu.

17:31 Dağda Kaybolan 5 Kişi Bulundu Isparta’nın Sütçüler ilçesinde mermer numunesi almak için çıktıkları dağ yolunda araçlarının çamura saplanması nedeniyle kaybolan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından bulundu.