01.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...



17: 00 LP Andreev, Danila - Rakhmanov, Viktor



17: 00 LP Menshikov, Andrey - Ramenskiy, Igor



17: 00 LP Safonov, Vladimir - Shagarov, Oleg



17: 30 LP Kuzmin, Sergey - Novikov, Ilya



17: 30 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Vladimirovich Vahnin, Geo



17: 30 LP Pravednov, Andrey - Ivanov, Valery



19: 00 LP Pyshkin, Sergey - Klimentev, Vladimir



19: 00 LP Nikiforov, Oleg - Vakar, Sergey



19: 00 LP Homutov, Serguei - Matveev, Igor



19: 30 LP Vukolov, Andrey - Tukh, Igor



19: 30 LP Ivanov Stanislavovic, Vik - Gribkov, Alexander



19: 30 LP Arutiunyan, Artem - Kryuchkov, Evgenii



20: 00 LP Klimentev, Vladimir - Vukolov, Andrey



20: 00 LP Matveev, Igor - Arutiunyan, Artem



20: 00 LP Vakar, Sergey - Ivanov Stanislavovic, Vik



20: 30 LP Gribkov, Alexander - Nikiforov, Oleg



20: 30 LP Kryuchkov, Evgenii - Homutov, Serguei



20: 30 LP Tukh, Igor - Pyshkin, Sergey



21: 00 LP Nikiforov, Oleg - Ivanov Stanislavovic, Vik



21: 00 LP Pyshkin, Sergey - Vukolov, Andrey



21: 00 LP Homutov, Serguei - Arutiunyan, Artem



21: 30 AL1 Köln - Leipzig



21: 30 LP Klimentev, Vladimir - Tukh, Igor



21: 30 LP Vakar, Sergey - Gribkov, Alexander



21: 30 LP Matveev, Igor - Kryuchkov, Evgenii



Bayern, Düsseldorf engelini farklı geçti ve zirvede hata yapmadı! Şampiyonlar Ligi bileti için savaşan Leverkusen, Dortmund ve M'Gladbach da firesiz...



Bu akşam RB Leipzig, Köln deplasmanına ne yapacak?



Bielefeld, Stuttgart, Hamburg ve Heidenheim arasındaki amansız 2. Bundesliga yarışı sürüyor...



Güney Kore'de son şampiyon Jeonbuk ilk kez kaybetti, Ulsan bu fırsatı değerlendiremedi...



Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!











