01.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...
17: 00 LP Andreev, Danila - Rakhmanov, Viktor
17: 00 LP Menshikov, Andrey - Ramenskiy, Igor
17: 00 LP Safonov, Vladimir - Shagarov, Oleg
17: 30 LP Kuzmin, Sergey - Novikov, Ilya
17: 30 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Vladimirovich Vahnin, Geo
17: 30 LP Pravednov, Andrey - Ivanov, Valery
19: 00 LP Pyshkin, Sergey - Klimentev, Vladimir
19: 00 LP Nikiforov, Oleg - Vakar, Sergey
19: 00 LP Homutov, Serguei - Matveev, Igor
19: 30 LP Vukolov, Andrey - Tukh, Igor
19: 30 LP Ivanov Stanislavovic, Vik - Gribkov, Alexander
19: 30 LP Arutiunyan, Artem - Kryuchkov, Evgenii
20: 00 LP Klimentev, Vladimir - Vukolov, Andrey
20: 00 LP Matveev, Igor - Arutiunyan, Artem
20: 00 LP Vakar, Sergey - Ivanov Stanislavovic, Vik
20: 30 LP Gribkov, Alexander - Nikiforov, Oleg
20: 30 LP Kryuchkov, Evgenii - Homutov, Serguei
20: 30 LP Tukh, Igor - Pyshkin, Sergey
21: 00 LP Nikiforov, Oleg - Ivanov Stanislavovic, Vik
21: 00 LP Pyshkin, Sergey - Vukolov, Andrey
21: 00 LP Homutov, Serguei - Arutiunyan, Artem
21: 30 AL1 Köln - Leipzig
21: 30 LP Klimentev, Vladimir - Tukh, Igor
21: 30 LP Vakar, Sergey - Gribkov, Alexander
21: 30 LP Matveev, Igor - Kryuchkov, Evgenii
Bayern, Düsseldorf engelini farklı geçti ve zirvede hata yapmadı! Şampiyonlar Ligi bileti için savaşan Leverkusen, Dortmund ve M'Gladbach da firesiz...
Bu akşam RB Leipzig, Köln deplasmanına ne yapacak?
Bielefeld, Stuttgart, Hamburg ve Heidenheim arasındaki amansız 2. Bundesliga yarışı sürüyor...
Güney Kore'de son şampiyon Jeonbuk ilk kez kaybetti, Ulsan bu fırsatı değerlendiremedi...
Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!