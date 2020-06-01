01 Haziran 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Lezzet Düşkünleri

01:30 Oynat Bakalım

01:30 Para Bende

02:20 8x8

03:00 Para Bende

03:30 Oynat Bakalım

03:45 Bilginiz Olsun

04:00 Oynat Bakalım

04:30 8x8

05:00 8x8

05:45 Bilginiz Olsun

06:15 Bilginiz Olsun

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Para Bende

10:00 Osman Pazarlama

10:00 Survivor Panorama 2020

12:30 Doya Doya Moda

12:30 O Ses Türkiye Yılbaşı

15:45 Lezzet Düşkünleri

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler