01 Haziran 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Lezzet Düşkünleri
01:30 Oynat Bakalım
01:30 Para Bende
02:20 8x8
03:00 Para Bende
03:30 Oynat Bakalım
03:45 Bilginiz Olsun
04:00 Oynat Bakalım
04:30 8x8
05:00 8x8
05:45 Bilginiz Olsun
06:15 Bilginiz Olsun
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
07:00 Oynat Bakalım
08:30 Para Bende
10:00 Osman Pazarlama
10:00 Survivor Panorama 2020
12:30 Doya Doya Moda
12:30 O Ses Türkiye Yılbaşı
15:45 Lezzet Düşkünleri
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler