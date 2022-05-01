Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Binicilik
02:00 Bisiklet: Yunanistan Turu
02:30 Bisiklet: Liege-bastogne-liege
04:00 Snooker Dünya Şampiyonası
05:00 Snooker Dünya Şampiyonası
06:00 Bisiklet: Romandie Turu
07:00 Bisiklet: La Fleche Wallonne
08:00 Bisiklet: Romandie Turu
09:30 Snooker Dünya Şampiyonası
10:30 Snooker Dünya Şampiyonası
11:30 Bisiklet: Yunanistan Turu
12:00 Bisiklet: Romandie Turu
13:00 Snooker Dünya Şampiyonası
14:00 Snooker Dünya Şampiyonası
18:00 Haberler
18:05 Porsche Supercup
19:00 Bisiklet: Romandie Turu
20:00 Snooker Dünya Şampiyonası
20:40 Haberler
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 01 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika