01 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

01 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı

01.05.2022 06:42
01 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı

01 Mayıs 2022 Pazar günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Binicilik

02:00 Bisiklet: Yunanistan Turu

02:30 Bisiklet: Liege-bastogne-liege

04:00 Snooker Dünya Şampiyonası

05:00 Snooker Dünya Şampiyonası

06:00 Bisiklet: Romandie Turu

07:00 Bisiklet: La Fleche Wallonne

08:00 Bisiklet: Romandie Turu

09:30 Snooker Dünya Şampiyonası

10:30 Snooker Dünya Şampiyonası

11:30 Bisiklet: Yunanistan Turu

12:00 Bisiklet: Romandie Turu

13:00 Snooker Dünya Şampiyonası

14:00 Snooker Dünya Şampiyonası

18:00 Haberler

18:05 Porsche Supercup

19:00 Bisiklet: Romandie Turu

20:00 Snooker Dünya Şampiyonası

20:40 Haberler

YORUMLAR
500
30 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı 30 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı

Dünya Şampiyonası, Yunanistan, Eurosport, Bisiklet, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 01 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
00:51 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kiev'de Zelenski'le görüştü
00:50 Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında bir taraftar, Berat Özdemir'in şortunu indirdi
00:35 Antalyaspor, Trabzonspor maçından sonra açıkladı: Futbolcularımızı dövdüler
00:21 İmamoğlu'nun, Trabzonspor için paylaştığı tebrik görselindeki detay gündem oldu
00:14 Fenerbahçeliler, Bağdat Caddesi'nde şampiyonluğu kutlayan Trabzonluları taşladı
00:05 Canlı yayında Abdullah Avcı ve muhabir ne yapacağını şaşırdı!
23:42 Hadise ve Mehmet Dinçerler, davetlileri görüntü almamaları için tek tek uyarmışlar
23:29 Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler Çırağan'da evlendi!
23:27 Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi
23:12 Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den olay çağrı: Savcılar göreve
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 06:57:05. #1.13#
SON DAKİKA: 01 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement