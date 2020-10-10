07 Gençlik Aksu şubesi açıldı - Son Dakika

07 Gençlik Aksu şubesi açıldı

10.10.2020 15:49
07 Gençlik Aksu şubesi açıldı, System.String[]

07 Gençlik Antalyaspor taraftarlar Derneği'nin Aksu şubesi açıldı.

07 Gençlik Antalyaspor taraftarlar Derneği'nin Aksu şubesi açıldı. Açılışa siyasi parti temsilcileri, iş insanları ve Antalyaspor taraftarları katıldı.

07 Gençlik Antalyaspor Taraftalar Derneği, Korkuteli'nde sonra 2'inci Şubesi'ni de Aksu'da açtı. Mustafa Bidar'ın Şube Başkanlık görevini yürüttüğü 07 Gençlik Antalyaspor Taraftalar Derneği'nin Aksu Şubesi açılışına, Dernek Başkanı Gürhan Güneyli'yle beraber, Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanı Durmuş Ali Arslan, İYİ Partili ve MHP Aksu Belediye Meclis üyeleri, MHP İlçe Başkanı Hasan Efe Üstün, İYİ Parti Aksu İlçe Başkanı Recep Bal'ın yanı sıra iş insanları ve Antalyaspor taraftarları katıldı.

Antalyaspor'a daha iyi hizmet verebilmek ve taraftar sayısını artırmak için Antalya'nın ilçelerinde şubeleşmeye gittiklerini ifade eden 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Gürhan Güneyli, "Amacımız Antalyaspor'a gönülden bağlı insanları bir araya getirmeyi hedeflemek. İlk şubeleşmemizi Korkuteli'nde yaptık, ikinci şubemizi Aksu'da açtık. İnşallah diğer ilçelerimizde de şubelerimizi açacağız" dedi.

Misafirleriyle tek tek ilgilenen Aksu Şube Başkanı Mustafa Bidar ise, Derneğin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Bidar, "Antalyaspor taraftarı olarak hiçbir menfaat gözetmeksiniz takımımızın yanındayız" dedi. Daha sonra dulalar eşliğinde açılış kurdelesi kesildi. - ANTALYA

07 Gençlik Aksu şubesi açıldı
07 Gençlik Aksu şubesi açıldı
07 Gençlik Aksu şubesi açıldı
07 Gençlik Aksu şubesi açıldı
07 Gençlik Aksu şubesi açıldı

Başkanlık Sistemi, Antalyaspor, Korkuteli, Aksu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 07 Gençlik Aksu şubesi açıldı - Son Dakika Spor

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