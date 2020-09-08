Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
03:15 Çukur
03:15 Aşk Laftan Anlamaz
05:30 Kuaförüm Sensin
06:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Asuman'la Sevgili Dünürüm
12:30 Kuaförüm Sensin
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur
20:00 Şark Bülbülü
22:00 Gerzek Şaban
23:45 Çukur
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 08 Eylül 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika